Satojen asiantuntijoiden tekemä listaus näytti jälleen, kuinka hyökkääjät keräävät aina merkitystään suuremman huomion, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Real Madridin Dani Carvajal (oik.) taisteli tammikuussa 2020 Manchester Cityn Riyad Mahrezia vastaan. The Guardianin listalla Mahrez oli sijalla 77, Carvajal taas teillä tietämättömillä.­

Tuskin ajattelit tänä jouluna lukevasi Dani Carvajalista.

Tuskin ajattelit Dani Carvajalia ylipäätään. Yhtä lailla häntä eivät ajatelleet The Guardianin vuosittaisen sadan parhaan jalkapalloilijan listaan vaikuttaneet 241 asiantuntijaa, joiden äänten perusteella koko listan ulkopuolelle jäi ehkä maailman paras oikea puolustaja.

Carvajalin kanssa parhaan oikean puolustajan arvonimestä kilpailee muun muassa Manchester Cityn Kyle Walker, joka ei myöskään ole mukana listalla. Kolmas kandidaatti, Liverpoolin Trent Alexander-Arnold, taas löytyy listalta – hänen vahvuutensa näet ovat hyökkäyspäässä.

Kun edes suuri joukko alan kovimpia ammattilaisia ei arvosta puolustamista, kuinka siihen pystyisi suuri yleisökään?

Liverpool oli vuosia joukkue, joka ei pystynyt nousemaan haastajasta mestariksi virheherkän alakertansa vuoksi. Lopulta seurassa saatiin puolustuksen sähläämisestä tarpeekseen, ja Virgil van Dijk ostettiin Southamptonista yli 83 miljoonan euron siirtosummalla.

Älytön hinta puolustajasta, ajateltiin.

Nyt Liverpoolin on jälleen Englannin mestari ja lisäksi Mestarien liigan voittaja, eikä van Dijkin roolia viimeisen askeleen ottamisessa sovi vähätellä. Suorituksillaan hän myös nousi The Guardianin viime vuoden listalla jo ansaitsemalleen paikalle toiseksi.

Lokakuussa polvensa loukannut van Dijk putosi tämän vuoden listalla kahdeksan sijaa. Unohtuisiko Lionel Messi tai Cristiano Ronaldo samalla tavalla äänestäjiltä yhden loukkaantumisen takia? Entä edes van Dijkin häntä paremmaksi arvioidut joukkuetoverit Sadio Mané ja Mohamed Salah? Tuskinpa vaan.

Sadan parhaan listalle toppareita mahtuu kaikkiaan yhdeksän, pakkeja kuusi, puolustavia keskikenttiä viisi ja maalivahteja seitsemän. Kahden suunnan keskikenttäpelaajiksi luokiteltavia nimiä listalla on 12.

Ruhtinaalliset 61 paikkaa on siis varattu hyökkääville pelaajille. Maailman parhaaksi ennen Messiä ja Ronaldoa arvioitiin Bayern Münchenin Robert Lewandowski – puolalaisen älytön maalivire huomioiden täysin oikeutetusti.

Sijoille 54–56 on aseteltu peräkkäin Thiago Silva, N’Golo Kanté ja Casemiro, puolustamisen valioyksilöitä kukin. Ilmiömäisen hyvä maalivahti Marc-André ter Stegen on muutaman sijan ylempänä. Kaikkien edellä on liuta ailahtelevia hyökkääjiä.

Menestyvän joukkueen pohjana on lähes aina vankka puolustus, ja alisuorittavien ryhmien ongelmat taas usein löytyvät alakerrasta.

Hyökkäys kerää silti suurimman osan otsikoista. Katsojien osalta tämä on ymmärrettävää, mutta analyyttisesti pelejä katsovien asiantuntijoiden soisi arvostavan myös puolustuksen tärkeää taiteenlajia.

Eikö kukaan siis voisi ajatella Dani Carvajalia?