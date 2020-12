Lukuisat koronavirustartunnat ovat haitanneet Saksan valmistautumista alle 20-vuotiaiden MM-turnaukseen.

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue on valmis ensi yönä Suomen aikaa Kanadassa alkavaan MM-kisaurakkaansa. Takana kisakaupunki Edmontonissa on jouluaaton tavanmukainen illallinen ja joulupukin käynti, joten nyt on turnauksen vuoro.

Suomi kohtaa A-alkulohkossa avausvastustajansa Saksan tapaninpäivän vastaisena yönä yhdeltä alkavassa ottelussa.

Saksan valmistautuminen lopputurnaukseen on ollut vaikea joukkueessa todettujen lukuisten koronatapausten takia, mutta kotimaista Liigaa JYPissä pelaava hyökkääjälupaus Brad Lambert neuvoo olemaan aliarvioimatta vastustajaa.

”Niiden 02-ikäluokka on tosi kova. Varmasti tulee kova peli emmekä voi vetää yhtään iisisti. On oltava täysi lataus ja pelattava hyvin, jos aiomme voittaa”, Lambert kertoi Leijonat.fi-verkkosivuilla.

Saksan suurimpia tähtiä ovat juuri vuonna 2002 syntyneet hyökkääjät Tim Stützle ja John-Jason Peterka, jotka ovat kummatkin tehneet läpimurtonsa aikuisten tasolla DEL-liigassa. Stützle ja Peterka olivat myös viime NHL-varaustilaisuudessa kahden ensimmäisen kierroksen varauksia.

Tšekissä pelatuissa edellisissä nuorten MM-kisoissa Saksa varmisti pääsarjapaikkansa kukistamalla karsintaotteluissa Kazakstanin. Alle 18-vuotiaiden MM-lopputurnaus peruuntui koronapandemian takia, joten Saksan vuonna 2002 syntyneiden lupausten osaaminen jäi silloin näkemättä.

”Saksaa vastaan meidän on tehtävä perusjutut hyvin, löydettävä hyvä draivi ja päästävä heidän kenttäpäähänsä pyörittämään. On saatava jalat liikkeelle ja syötettävä laadukkaasti”, Lambert suunnitteli.

Nuorten Leijonien ainoassa harjoitusottelussa Yhdysvaltoja vastaan Lambert pohjusti syötöillään Suomen molemmat maalit, jotka syntyivät ylivoimalla. Turnauksen ennakkosuosikkeihin kuuluva Yhdysvallat voitti Suomen 3–2.

Lambert hyökkäsi Suomen kakkosketjussa Juuso Pärssisen ja Roni Hirvosen kanssa.

”Pärssinen on ihan huikea pelaaja, vahva ja järkevä, ja hän pystyy sentterinä hoitamaan oman pään hyvin. Hirvosella taas on tosi hyvä kuti ja hänkin on pelaajana fiksu. Heidän kanssaan on todella hyvä pelata”, vajaat viikko sitten vasta 17 vuotta täyttänyt Lambert kehui.