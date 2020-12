Huusela välitti videon tapaninpäivästään. Tiukkaa kamppailua Vendée Globe -kilpailun kärkipaikasta.

Ari Huusela sai mieluisia jouluvieraita yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa.

Huuselan veneen vieressä ui kolme delfiiniä, jotka tervehtivät suomalaiskipparia esityksillään.

”Ne olivat ensimmäiset delfiinit, jotka näin tällä reissulla. Delfiinejä on paljon Atlantilla enkä edes tiennyt, että niitä on näillä vesillä. Niiden positiivinen ilme ja taidokas uinti on aina yhtä ilahduttavaa”, Huusela kertoi.

Huuselan joulu sujui muutenkin rauhallisesti. Jouluaatto Eteläisellä jäämerellä oli tuulinen ja harmaa. Tunnelmaa lämmittivät videopuhelut läheisille Suomeen.

”Molemminpuolinen tunnelmien jakaminen jää mieleen lähtemättömästi.”

Kisajärjestäjien videoyhteydellä Huusela välitti maailmalle terveiset, että joulupukki on kotoisin Suomesta.

Ari Huusela nautti tapaninpäivän kahvit veneensä kannella.­

Joulupäivänä purjehduskeli keli oli rauhallinen, mutta Stark-veneen vauhti pysyi hyvänä.

”Tapaninpäivän aamu on ollut upea. Aurinko lämmittää pilvien väleistä ja ulkona on hyvä olla. Tuuli on lännestä reilut viisitoista solmua. Tein aamulla jiipin. Nyt keula on keula kohti koillista. Pysyn täällä pohjoisempana ja sitä kautta vältän kovemmat tuulet”, Huusela raportoi.

Jiipillä Huusela tarkoitti myötäkäännöstä – veneen keula näyttää käännyttäessä myötätuuleen.

Australian länsikärjen Cape Leeuwinin Huusela laskee saavuttavansa myöhään maanantaina Suomen aikaa. Lauantaina sinne oli matkaa vielä noin tuhat mailia, 1 800 kilometriä.

”Cape Leeuwin on iso virstanpylväs tässä kisassa. Olen ohittanut Bangkokin pituuspiirin. Olen nyt viisi tuntia kotimaan aikaa edellä. Nautitaan vielä joulun tunnelmasta”, Huusela sanoi tapaninpäivänä.

Kaikilla Vendée Globen 27:llä veneellä joulu ei sujunut yhtä rauhallisesti. Monella kilpakumppanilla on ollut ongelmia maston tai kölin kanssa.

”Itsellä tuntuu niin hyvältä, kun olen välttynyt isoimmilta teknisiltä murheilta”, Huusela sanoi.

Kisan kärjessä käydään tiukkaa kilpailua kahden ranskalaiskipparin kanssa. Yannick Bestaven menetti hetkeksi johdon Charlie Dalinlle, mutta tapaninpäin aamuna tilanne kääntyi jälleen toisinpäin.

Bestavenilla on 30 mailin, 55 kilometrin kaula ennen eteläisempää reittiä ja lähellä jäävyöhykettä purjehtivaa Dalinia. Ranskalainen Jean Le Cam ja saksalainen Boris Herrmann ovat jääneet kaksikosta 460 kilometriä. Camin ja Herrmannin keskinäinen ero on vain kilometri.

Huusela on sijalla 26. Hän on jäänyt kärjestä 4 327 mailia, 8 000 kilometriä.

Bestaven, Le Cam ja Herrmann saavat maalissa aikahyvityksen, kun he osallistuivat kisassa aiemmin haaksirikkoutuneen Kevin Escoffierin etsintään ja pelastamiseen.

Tästä linkistä löytyy kooste Huuselan purjehduksesta tähän asti.