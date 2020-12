Wolverhamptonin manageri sanoo, että joukkueella ei ole varaa pelaajien poissaoloihin, koska pelaajia on käytössä niin vähän.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Wolverhampton on kieltänyt pelaajiltaan kaupassa käymisen koronaviruksen takia. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Rajoitus asetettiin, koska koronavirus on levinnyt Britanniassa nopeasti. Virusta on löytynyt myös jalkapallojoukkueista. Esimerkiksi Manchester Cityn pelaajat Gabriel Jesus ja Kyle Walker ovat saaneet koronavirustartunnat, joista ilmoitettiin joulupäivänä.

”Meillä on työntekijöitä, jotka käyvät kaupassa pelaajien puolesta”, kertoi seuran manageri Nuno Espírito Santo AFP:n mukaan.

”Meidän pitää välttää kaikkia riskejä, koska kokoonpanomme on kapea ja olemme pulassa, jos joitakin pelaajia on sivussa.”

Joukkue rajoitti kaupassa käyntiä myös keväällä, kun virus oli pahimillaan. Rajoitukset poistuivat tilanteen helpottuessa.

Managerin mukaan joukkueen keittiöhenkilökunta kokoaa pelaajille laatikoita, jotka sisältävät perusruokatarpeita.

Britanniassa on tällä hetkellä käytössä vahvoja rajoituksia, sillä maasta on löytynyt uutta koronaviruksen mutaatiota. Lennot Britanniasta useisiin maihin on tällä hetkellä keskeytetty.

”Aloitamme tämän, koska virus leviää niin nopeasti ja uusi mutaatio huolettaa kaikkia. Kyse on itsemme suojelemisesta.”