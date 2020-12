Pärmäkoskella oli harkinnassa totuttaa elimistöä korkealla kilpailemiseen Vuokatin alppimajassa.

Krista Pärmäkoski on Suomen menestynein nykyhiihtäjä Tour de Ski -kiertueella, joka alkaa uudenvuodenpäivänä 15. kerran.

Tällä kertaa Pärmäkosken valmistautuminen kahdeksan osakilpailun kiertueelle on ollut varsin erilaista kuin monena aikaisempana vuotena, ja kuntokin on arvoitus rikkonaisen alkukauden jälkeen.

Viime vuosina Pärmäkoski on panostanut säännölliseen korkean paikan harjoitteluun, jonka yksi tärkeä osa on ollut valmistautuminen vuoristossa myös Tourille.

Esimerkiksi viime vuonna Pärmäkoski ehti harjoitella ennen Touria lähes kaksi viikkoa korkealla Sveitsin Pontresinassa, kunnes sairastui ja joutui jättämään kiertueen kokonaan väliin.

Nyt kiertue alkaa Sveitsin Val Müstairissa, jossa kilpaladut nousevat yli 1 700 metrin korkeuteen eli korkeammalle kuin missään muussa maailmancupin osakilpailussa.

Tällä kertaa korkean paikan leireily Alpeilla ei ollut mahdollista koronatilanteen takia, mutta harkinnassa oli elimistön totuttaminen korkealla kilpailemiseen asumalla Vuokatin niin sanotussa alppimajassa. Tourille lähtevistä hiihtäjistä Ristomatti Hakola ja Lauri Lepistö ovat valinneet tämän vaihtoehdon.

Pärmäkoski ei kuitenkaan tarttunut tähän mahdollisuuteen.

”Aika siellä olisi jäänyt niin lyhyeksi, ja olisi tullut matkustamista edestakaisin. Päätettiin, että ei lähdetä temppuilemaan sen kanssa”, Pärmäkosken valmentaja Matti Haavisto kertoi sunnuntaina.

Toinen syy oli se, että vaikka ladut Tourin ensimmäisessä kohteessa ovat korkealla, Suomen joukkue asuu Italian puolella matalalla.

”Kristalla ei ole ollut hirveän hyviä kokemuksia siitä, että ollaan välillä korkealla ja sitten tullaan taas merenpinnan tasolle, eli joutuu monta kertaa vaihtamaan korkeutta. Val Müstair ei tule olemaan mikään helppo paikka, kun siellä on kolme kisaa, mutta se on nyt hyväksyttävä”, Haavisto sanoi.

Kun maajoukkueen leiri Rovaniemellä päättyi puolitoista viikkoa sitten, Pärmäkoski jäi harjoittelemaan Ounasvaaran laduille ja palasi kotiin Lahteen vasta perjantaina.

Hänen valmistautumisensa kilpailukauteen oli rikkonainen, kun sairastelu sotki harjoittelua marraskuussa. Tämä näkyi myös poikkeuksellisen huonoina tuloksina maailmancupin avauksessa Rukalla.

Esimerkiksi 10 km:n (p) kilpailussa Pärmäkoski oli vasta 33:s, kun vuotta aiemmin samassa kilpailussa sijoitus oli toinen.

Epäviralliset leirikisat Rovaniemellä kertoivat kuitenkin tilanteen kohenemisesta.

”Huippukunnosta ei voi vielä puhua, mutta nyt on ollut paljon parempia harjoituksia kuin oli marraskuussa ja joulukuun alussa. Muutama harjoitus on onnistunut tosi hyvin, ja fiilis on ollut pääsääntöisesti hyvä. On vähän hankalaa, kun ei pysty vertaamaan, missä maailman kärki menee”, Haavisto sanoi.

Pärmäkoski on monta kertaa osoittanut olevansa tyypiltään niin sanottu Tour-hiihtäjä, jonka ominaisuuksiin kuuluu muun muassa hyvä palautumiskyky. Parhaimmillaan hän on sijoittunut kiertueen kokonaiskilpailussa toiseksi, kolmanneksi ja muutaman kerran neljänneksi.

Pärmäkosken kokemusten mukaan Tour on myös nostanut sopivasti kuntoa kohti kauden arvokisoja.

”Suunnitelma on nyt se, että mennään kilpailu kerrallaan. Kuormitusta pitää tarkkailla ja kontrolloida. Jos alkaa tuntua liian raskaalta ja palautuminen ei ole normaalia johtuen syksyn heikommasta harjoittelujaksosta, niin sitten pitää uskaltaa puhaltaa peli poikki. Ei ole itseisarvo hiihtää Touria loppuun, vaan sen pitää palvella valmistautumista MM-kisoihin”, Haavisto sanoi.

Haavisto oli sunnuntaina lähdössä kotoaan Nokialta Lahteen valvomaan Pärmäkosken viimeistä tehoharjoitusta ennen keskiviikkona alkavaa Tour-reissua.

”Suunnitelmissa on kilpailuvauhtisia kilometrin vetoja.”