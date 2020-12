Stephen Curry on NBA:n kolmostilastossa kaikkien aikojen kolmanneksi paras.

Koripalloilija Stephen Curryn kolmen pisteen heittojen tarkkuus on ainakin harjoitusolosuhteissa varsin hyvällä mallilla.

Curryn NBA-seura Golden State Warriors latasi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa Twitteriin videon, jossa Curry heittää kolmen pisteen heittoja harjoituksissa.

Heitot painuvat sisään yksi toisensa jälkeen, kaikkiaan 105 kertaa peräkkäin reilun viiden minuutin aikana. Videon suorituksesta voit katsoa alta.

Curryn suorituksesta uutisoinut San Francisco Chronicle kertoo, että vapaaheittojen heittely harjoituksissa on pelaajan tapa. Aiempi ennätys oli 77 peräkkäistä onnistumista. Videota on katsottu lauantain alkuiltaan mennessä 8,9 miljoonaa kertaa.

Kolmen pisteet heittojen linkoaminen on Currylle tuttua myös otteluiden ollessa käynnissä. Curry, 32, on heittänyt urallaan 2 499 kolmen pisteen heittoa, eli tasalukema on yhden onnistumisen päässä.

Enemmän ”kolmosia” on heittänyt vain kaksi pelaajaa sarjan historiassa. Ykköspaikkaa pitää Ray Allen 2 973 onnistumisella ja toista sijaa Reggie Miller lukemalla 2 560.

Curry on ollut urallaan viidesti NBA:ssa eniten kolmen pisteen heittoja upottanut pelaaja. Edellisillä kolmella kaudella James Harden on vienyt ykköstilan. Curryn viime kausi meni pilalle loukkaantumisen takia.