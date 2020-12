Koira jouduttiin lopulta kantamaan ulos kentältä.

Koira juoksi nappulakenkä hampaissaan jalkapallokentälle ja keskeytti jalkapallopelin useiksi minuuteiksi Boliviassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Tapahtuman voi katsoa yllä olevalta videolta.

Potosín kaupungissa pelattiin jouluaattona paikallisen Nacional Potosín ja The Strongest-joukkueen ottelu.

Leikkisältä vaikuttanut koira pyöri kentällä, eikä välittänyt kevyestä hätistelystä. Leikille tuli loppu vasta, kun paikallisjoukkueen pelaaja nosti koiran syliinsä ja kantoi sen ulos kentältä.

Paikallisjoukkue hävisi lopulta ottelun numeroin 3–0.

Potosín kaupunki on tunnettu kaivoksistaan, joista on kaivettu hopeaa 1540-luvulta alkaen. Kaivoksilla on yhä suuri taloudellinen merkitys kaupungin asukkaille. Potosí sijaitsee yli 3 900 metrin korkeudessa Altiplanon ylätasangolla.

Boliviassa on merkittäviä määriä kodittomia koiria, jotka asuvat kaupunkien kaduilla.