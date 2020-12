Neymarin huvilalle on kutsuttu brasilialaismedian mukaan 500 ihmistä, ja jokaiselta otetaan kännykät pois ovella.

Neymar on järjestänyt useita kohuja uransa aikana.­

Brasilialainen jalkapallotähti Neymar on uuden kohun keskellä. Useat brasilialaiset mediat kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan, että Neymar järjestää parhaillaan uudenvuoden juhlia 500 hengelle Rio de Janeirossa ja että juhlat kestävät viikon.

O Globo -lehden kolumnisti Acelmo Goes väittää, että juhlat alkoivat tapaninpäivänä 26. joulukuuta ja kestävät 1. tammikuuta asti.

Juhlien järjestäminen juuri Brasiliassa on kohdannut erityisesti arvostelua, sillä maassa on toiseksi eniten maailmassa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuolleita, yli 191 000. Tartunnan saaneita on 7,4 miljoonaa.

Paris Saint-Germainissa pelaavan Neymarin väitetään asennuttaneen äänieristyslaitteita, jotta juhlat eivät häiritsisi naapureita. Brasilialaismedian mukaan vierailta on otettu ovella kännykät pois, jotta todisteita juhlista ei leviäisi sosiaaliseen mediaan.

Neymarin edustajat ovat julkaisseet lausunnon, jonka mukaan Neymarin huvilalla ei ole mitään juhlia. Tapahtumajärjestäjä Agencia Fabrica kuitenkin vahvisti, että heihin on oltu yhteydessä Neymarin huvilan alueelta noin 150 hengen juhlien pitämisestä turvallisuus huomioiden.

Rion metropolialueella sijaitsevan Mangaratiba-pikkukaupungin, jossa Neymarin huvila sijaitsee, 41 000 asukkaalta on toivottu, että uutenavuotena ei pidettäisi juhlia.

”Meillä ei ole mitään tietoa näistä [Neymarin] juhlista”, kaupungin AFP:lle lähettämässä lausunnossa todetaan.

Neymar ei ole itse kommentoinut juhlia. Hän ei ole pelannut Ranskan liigassa 13. joulukuuta jälkeen. Hän loukkasi tuolloin nilkkansa Lyon-ottelussa.

Neymarin huvilan alueella on muun muassa helikopterikenttä, urheilukenttiä, kylpylä, sauna, hierontasalonki, kuntosali ja ruokailualueita.