Englannin kakkostasolla pelaava joukkue sai Pulisin johdolla vain seitsemän pistettä.

Championshipissä eli jalkapallon Englannin Mestaruussarjassa pelaava Sheffield Wednesday antoi tiistaina aamuyöllä Suomen aikaa potkut päävalmentajalleen Tony Pulisille.

62-vuotias walesiläinen ehti toimia pestissään vain 45 päivää. Hänet nimitettiin Garry Monkin tilalle marraskuun puolivälissä, jolloin seuralla oli tilillään kolme voittoa 11 ensimmäisestä ottelusta.

Pulis ei saanut käännettyä sarjan hännille juuttuneen joukkueen kurssia. Hän ehti luotsata ”pöllöjä” vain kymmenessä ottelussa ja joutui odottamaan avausvoittoaan joulukuun 19. päivään saakka.

”Esitykset ja tulokset eivät ole olleet odotetulla tasolla Tony Pulisin nimittämisen jälkeen. On myös muita asioita, jotka ovat vaikuttaneet tähän päätökseen”, seuran puheenjohtaja Dejphon Chansiri sanoi tiedotteessa.

”Seitsemän pistettä 30:sta mahdollisesta ei ole hyväksyttävää. On elintärkeää, että säilymme Championshipissä ja tunnen, että minun on tehtävä muutos nyt kun yli puolet kaudesta on jäljellä, jotta voin antaa sille parhaat mahdollisuudet.”

Sheffield Wednesday jatkaa kauttaan tiistaina Middlesbroughia vastaan. Joukkue pelaa tuolloin Neil Thompsonin komennossa. Thompson jatkaa väliaikaisessa pestissään niin kauan kun The Owls löytää tehtävään pysyväisratkaisun.

Sheffield Wednesday on 24 joukkueen Championshipissä putoajan paikalla sijalla 23.

Se on saavuttanut 21 ottelustaan neljä voittoa ja seitsemän tasapeliä, mikä tarkoittaa normaalisti 19 pistettä. Seuralla on kuitenkin rasitteenaan kuuden pisteen rangaistus, joten vähennyksen jälkeen pisteitä on sarjataulukossa vain 13.

Championshipin kärkipaikalla jatkaa Teemu Pukin Norwich City, jolla on 21 ottelun jälkeen 43 pistettä.