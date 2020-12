Leonid Slutski osoittautuu laulumieheksi. Hän on valmentanut muun muassa Venäjän maajoukkuetta.

Venäjällä juhlitaan joulua vasta 7. tammikuuta, joten joululaulujakin alkaa vasta putkahdella. Venäjän liigan jalkapallojoukkue Rubin Kazan julkaisi sunnuntaina kohtuullisen hämmentävän videon: joukkueen legendaarinen valmentaja Leonid Slutski laulaa Mariah Careyn jouluhitin All I Want For Christmas Is You.

Videolla esiintyy myös joukkueen pelaajia ja Slutski tarjoaa laulun lisäksi hymyilyä ja pienet lantioliikkeet.

Slutski, 49, on valmentanut Rubin Kazania joulukuusta 2019 lähtien. Aiemmin hän on valmentanut muun muassa TsSKA:ta, Venäjän maajoukkuetta ja Hull Cityä.

Slutski oli Venäjän maajoukkueen valmentajana vuoden 2016 EM-kisoissa. Slutskin johdolla TsSKA ylsi parhaimmillaan puolivälieriin Mestarien liigassa kaudella 2009–2010.

Englannin Mestaruussarjassa pelanneen Hullin päävalmentajana Slutski teki historiaa: hänestä tuli kesällä 2017 ensimmäinen venäläinen jalkapallovalmentaja Englannissa. Pesti jäi lyhyeksi, sillä hänet erotettiin joulukuussa, kun Hull oli voittanut vain neljä ottelua 20:stä.

Sen jälkeen Slutski valmensi Hollannin liigan Vitesseä vajaat kaksi kautta. Avauskaudella 2018–2019 hän luotsasi Vitessen liigassa viidenneksi.

Tässä vielä Mariah Careyn versio samasta joululaulusta: