Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen ihastui Edmontonin koronakuplaan: ”Tämä on hienoa”

Kanadan Edmontonissa pelattava Nuorten MM-turnaus on tapahtuma, jossa on tultava paremmaksi joka päivä, sanoo Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen.

Edmonton

“Viimeisenä päivänä on pelattava paras mahdollinen peli. Tai ainakin paras mahdollinen niiltä, ketkä osallistuu siihen peliin”, naurahti Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen tiistaina Edmontonissa vedettyään joukkueen aamuharjoitukset.

Kaksi ensimmäistä otteluaan voittanut Suomi kohtaa keskiviikkona kello 21 Suomen aikaa Slovakian ja uudenvuodenaattona Kanadan.

Pennasen valmennusfilosofiana lyhyessä turnauksessa on tulla paremmaksi joka päivä pienillä hienosäädöillä ja korjauksilla. Turnausvalmennus on samanlaista kuin valmentaminen pudotuspeleissä.

“Tämä on sellainen pelin kehittämisprosessi tuppivaiheeseen saakka. Omaa peliä pyritään kehittää jatkuvasti. Joitakin asioita otetaan huomioon vastustajasta, mutta sitä kautta ei lähestytä peliä. Kaikkein tärkeintä on henkinen vireys- ja valmiustila. Marginaalit ovat pienet. Se, millainen henkinen vireys- ja valmiustila on sinä kyseisenä päivänä, on tärkeintä. Jos mietimme playoffien valmennusta, henkinen vireys aina korostuu.”

Pennasen mielestä avausottelu Saksaa vastaan ei ollut riittävän ”jämäkkä”, mutta Sveitsiä vastaan peli sujui jo paremmin.

”Se, mistä olin eniten tyytyväinen oli, että annoimme vastustajalle aika vähän maalipaikkoja. Se on kivijalka, jonka päälle on hyvä rakentaa kaikkea muuta kivaa. Pidetään vastustaja pääsääntöisesti kahdessa maalissa. Silloin pelataan aina voitosta.”

Antti Miettinen, Tuomo Ruutu ja Antti Pennanen mudostavat Nuorten Leijonien valmennuskolmikon.­

Pennasella on pelaajapenkillä vieressään 1 314 NHL-pelin kokemusta apulaisissaan Antti Miettisessä ja Tuomo Ruudussa. NHL-konkarit voivat antaa tarvittaessa hyviä vinkkejä pienen kaukalon pelaamisen salaisuuksista.

“Minä en ollut mikään pienen kaukalon superystävä, mutta nyt kun olen ollut täällä, tykkään tästä pelistä. Nuorten pelissä on vielä vähän enemmän tilaa kuin miesten pienen kaukalon jääkiekossa. Tämä on todella viihdyttävää jääkiekkoa. Tempo on kova.”

Nuorten MM-kisajoukkueet asuvat ja elävät samassa kuplassa kuin heinäkuusta syyskuun loppuun Edmontonissa asuneet Stanley Cupista kamppailleet NHL-joukkueetkin. Ammattilaispelaajat ehtivät jo kyllästyä pitkään kupla-asumiseen. He alkoivat kutsua pientä hotellin ja jäähallin välistä sisäpihaa “vankilan pihaksi”.

Junioripelaajia varten oli valmistettu video, jossa NHL:n kuuluisimmat nimet, kuten suomalaisista Sebastian Aho ja Mikko Rantanen, antavat ohjeita erilaista asumista varten.

“Elämä kuplassa on mennyt erittäin hyvin. Loistavat olosuhteet ja hieno hotelli. Lyhyet etäisyydet joka puolelle, joten meillä ei ole siinäkään ongelmaa. Normaalia hotellielämää. Ei pääse ulkona käymään, se on ainoa poikkeus. Ja ihmiset täällä pitävät meistä todella hyvää huolta”, Pennanen kertoo.

“Hyvähenkiset kisat, hyvä ilmapiiri. On ollut todella makeaa nähdä tämä ja kokea tämä valmentajana. Tämä on hienoa. Erilaista kuin Suomessa.”

Toimiva ylivoima on yksi menestyksen avaimista nuorten MM-kisoissa. Kisojen vahvin ylivoima on auttanut viisi viimeisistä kuudesta nuorten maailmanmestarijoukkueesra voittoon. Suomen ylivoima toimi 38 prosentin teholla vuonna 2016.

Nuorten Leijonien ykkösylivoimassa kiinnittyy huomio pelaajien kätisyyksiin. Vain yksi viisikosta, maskimiehenä maalin edessä toimiva Kasper Simontaival pelaa rightin eli oikealta puolelta.

“Ne, jotka osaavat pelata ylivoimaa, pelaavat siinä. Kakkosylivoimassamme on jo kolme rightia. Se on rakennettu enemmän kätisyyksien kautta. Kätisyydet otetaan huomioon, mutta pelaajilla pitää olla kyky pelata ylivoimaa. Se on toistaiseksi ollut kohtuullisen tehokas ja pystymme varmasti vielä parantamaan.”

“Eikö joku sanonut aikoinaan, että myös viiden leftin ylivoima toimii? Siinä oli Larionov, Krutov, Makarov, Fetisov ja Kasatonov. Kyllä se viidellä leftilläkin voi onnistua.”

Suomi on voittanut kolme viimeisistä seitsemästä nuorten MM-turnauksesta. Siksi Nuoret Leijonat lähtevät aina kisoihin unelmatavoitteenaan mestaruus. Siihen tarvitaan kuitenkin paljon hyvän onnen lisäksi.

“Se on aika kliseinen asia. Yhtenäisyyden, joukkueen identiteetin ja arvomaailman tulee näkyä vahvasti. Yhteistyö ja työmäärä ja kaikki muut kliseet pitää olla paikallaan. Ja totta kai pitää olla riittävän hyvät pelaajat. Maalivahtipeli on tärkeätä. Taktisesti on oltava viisas. Ei tarvitse olla paras, mutta ei saa myöskään antaa toiselle etua taktiikassa. Moni asia pitää olla kunnossa, jos aikoo voittaa mestaruuden.”