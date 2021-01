”Kyllä.” ”Ei.” ”Ehkä.” ”Miksi ei?”

Tässä on tiivistettynä norjalaisen Erling Braut Haalandin ottelun jälkeinen haastattelu. Kysymykset saattavat vaihdella, mutta vastauksissa pysyy usein niukka linja. Ne ovat sukua erään toisen urheilijan vastauksille: F1-kuski Kimi Räikkösen.

Syy, miksi Haaland, 20, joutuu näihin haastatteluihin, on se, että hän iskee maaleja kuin liukuhihnalta Mestarien liigassa ja Saksan Bundesliigassa.

Tähän tapaan:

Haaland pääsi 15 maaliin Mestarien liigassa pelattuaan 12 ottelussa. Se oli ylivoimaisesti vähimmällä ottelumäärällä 15 maaliin ylletty suoritus, sillä aiempi ennätys, 19 ottelua, oli Ruud van Nistelrooyn ja Roberto Soldadon nimissä.

Haaland pelasi uransa ensimmäisen Mestarien liigan ottelun Salzburgin paidassa 17. syyskuuta 2019 belgialaista Genkiä vastaan: hattutemppu.

Kun Haaland siirtyi alkuvuodesta 2020 Salzburgista Borussia Dortmundiin, hän tuli Bundesliigan debyyttiottelussaan kentälle 56. minuutilla ja teki hattutempun eli kolme maalia.

Maaleja, hattutemppuja – ja hassuja kommentteja. Miten Haaland on päätynyt nykyiseen tilanteeseen?

Haaland aloitti uransa kotiseutunsa Brynen joukkueessa ja pelasi 15- ja 16-vuotiaana miesten otteluita Norjan kakkostasolla vuonna 2016. Hän ei tehnyt pelaamissaan 16 ottelussa yhtään maalia.

Haaland siirtyi vuonna 2017 Moldeen, mutta kesti heinäkuuhun 2018, kunnes ”Haaland-ilmiö” tapahtui: hän teki Brannia vastaan neljä maalia 21 minuutissa.

”Ymmärsin, että nyt on tullut aika. Seurat ovat hänen perässään”, Molden toimitusjohtaja Øystein Neerland kertoo urheilusivusto The Athleticille.

Lopulta valinta osui Saltzburgiin, joka maksoi norjalaisesta tammikuussa 2019 kahdeksan miljoonaa euroa – Transfermarktin mukaan ylihinnan, sillä sivuston mielestä Haalandin arvo oli viisi miljoonaa euroa. Jo Saltzburgissa kävi selväksi, että Haalandin liikkuminen isoksi pelaajaksi ja peliäly ovat huippuluokkaa.

Salzburgissa Haaland oli vuoden (16 ottelussa 17 maalia), jonka jälkeen Dortmund osti hänet 20 miljoonalla eurolla.

Kuinka kauan Haaland pysyy Dortmundissa, joka tunnetaan pelaajiaan myyvänä seurana?

Villeimpien huhujen mukaan ostohalukkuutta olisi jo tammikuun siirtoaikana: Real Madrid, Manchesterin molemmat seurat ja Chelsea on ainakin mainittu. Sopimus Dortmundissa ulottuu vuoteen 2024 asti.

”Hän on erittäin tyytyväinen Borussiaan ja Dortmundiin”, Haalandin agentti Mino Raiola kuittasi Tuttosportin haastattelussa mutta lisäsi, että rahan takia Haaland ei lähde minnekään – pokaalit sen sijaan kiinnostavat.

Nyt Transfermarkt arvioi Haalandin siirtohinnaksi sata miljoonaa euroa.

Erling Braut Haaland nosteli pelihousujaan Mestarien liigan ottelussa 24. marraskuuta.­

Haalandin erikoisia kommentteja on myös pohdittu. Onko hän töykeä, ylimielinen vai jotain ihan muuta?

The Athletic pyrki ottamaan asiasta selvää. Yksi selitys lyhyihin vastauksiin on kenties Bryne, joka kuuluu Jærenin alueeseen Norjassa.

”Kysymyksiin vastaaminen mahdollisimman niukasti on siellä täysin normaalia, ei töykeää. Äitini, joka oli muuttanut sinne toiselta alueelta Norjasta, ei koskaan sopeutunut, koska hän halusi puhua ja kaikki muut eivät”, kertoi The Athleticille jalkapallotoimittaja Lars Sivertsen, joka on myös kotoisin Brynestä.

Sen sijaan jærenilainen kirjailija ja toimittaja Nils Henrik Smith on hieman eri mieltä, sillä hän ei halua liittää tiettyjä käyttäytymismalleja johonkin alueeseen kuuluviksi. Hän kyllä myöntää, että Haalandin vastaukset voivat kuulostaa töykeiltä.

”Tällaiselle puhumiselle ei paljon anneta arvoa [angosaksisissa maissa].”

Kun Haaland siirtyi Salzburgiin, seurassa havaittiin nopeasti, että Haaland ei pidä haastatteluista ja että ”kyllä” ja ”ei” -vastaukset johtivat epämukaviin tilanteisiin. Sama on jatkunut Dortmundissa, jossa toimittajia on neuvottu kysymään siten, että vastaus ei voi olla ”kyllä” tai ”ei”.

”Hän on uskomattoman hauska ja terävä kaveri, mutta olkaa varuillanne: Jos asettaa kysymyksen siten, että siihen voi olla vastauksena ’kyllä’, ’ei’ tai ’ehkä’, hän myös vastaa niin”, Borussia Dortmundin henkilökuntaan kuuluva kertoi nimettömänä The Athleticille.

Lisäksi Borussia Dortmundista muistutetaan, että Haaland haastaa toimittajan, joka kysyy tyhmiä kysymyksiä. Kun Haalandilta tivattiin tarkennusta, mikä tekee hänet niin hyväksi pelaajaksi, norjalainen vastasi kasvot peruslukemilla: ”Hymyileminen.”

Bundesliigan jatkuttua koronatauon jälkeen toukokuussa saatiin täydellinen esimerkki Haalandin tavasta vastata kysymyksiin. Haastattelija muotoili aluksi kysymykset siten, että Haaland myös vastasi niihin jopa pitkillä lauseilla.

Lopuksi haastattelija kysyi, miksi joukkue kävi ottelun päätteeksi tuulettamassa stadionin fanipäädyssä, vaikka ottelussa ei ollut katsojia.

”Miksi ei?”, kuului Haalandin vastaus.

Bundesliiga jatkuu 2. tammikuuta. Borussia Dortmund kohtaa 3. tammikuuta 2021 Wolfsburgin kello 16.30. Viaplay ja V Sport näyttävät ottelun.