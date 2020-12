Markku Kanerva on valmentajien valinta vuoden valmentajaksi

Jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva valittiin ensimmäisen kerran Suomen valmentajat -yhdistyksen äänestyksessä vuoden valmentajaksi.

Suomen valmentajat -yhdistys valitsi jalkapallon Suomen A-maajoukkueen päävalmentajan Markku Kanervan vuoden valmentajaksi. Yhdistys julkisti valinnan keskiviikkona. Kanerva saa tunnustuksen nyt ensimmäistä kertaa.

Perusteluissa Suomen valmentajat toteaa, että Kanervan johdolla miesten jalkapallomaajoukkue, Huuhkajat, nousi vuonna 2019 Kansojen liigan B-tasolle, jossa kuluneella kaudella se voitti kuudesta ottelusta neljä. Lisäksi mainitaan voitto maailmanmestari Ranskasta harjoitusottelussa.

”Kanervalla on hieno nousujohteinen ura, jossa hän on siirtynyt urheilijasta ensin apuvalmentajaksi ja sieltä askel askeleelta vaativampiin tehtäviin. Kanervan uralla EM-kisapaikka näyttäytyy erityisen hienona meriittinä. Eivätkä voitot ole päättyneet EM-karsintoihin, vaan joukkue on tarjonnut upeita riemun hetkiä myös syksyllä 2020”, Suomen valmentajien puheenjohtaja Jorma Kemppainen toteaa tiedotteessa.

Viime vuonna valmentajat valitsivat vuoden valmentajaksi jääkiekkomaajoukkueen valmentajan Jukka Jalosen.

Kanerva on ehdolla myös Urheilutoimittajien liiton äänestyksessä vuoden valmentajaksi. Valinnat julkistetaan 14. tammikuuta Urheilugaalassa.