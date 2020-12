Patrik Laineen nimi on pyörinyt siirtohuhuissa, mutta seurapomo vakuutti uskovansa maalitykin huippukauteen

Laineen sopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen.

Patrik Laine (vas.) on aloittamassa kauttaan Winnipeg Jetsissä, vaikka siirtohuhut ovat käyneet kuumina. Kuvassa myös Montrealin Ilja Kovaltšuk ja Winnipegin Tucker Poolman.­

Winnipeg Jetsin suomalainen maalitykki Patrik Laine on ollut NHL:ssä siirtohuhujen kohteena. Syyskuussa Jetsin gm Kevin Cheveldayoff sanoi, että Laineen myyminen ei ole mahdotonta ja medioiden siirtolistauksissa Lainetta on pidetty eräänä todennäköisimpänä siirtyjänä tulevan kauden aikana.

Laine, 22, on palannut Winnipegiin, jossa harjoitusleiri tulevalle kaudelle alkaa sunnuntaina. Cheveldayoff puhui median edustajille tiistaina ja sanoi odottavansa Laineelta vahvaa kautta.

”Uskon, että hän pelaa yhden parhaista kausistaan, kun ottaa huomioon pelaajamme ja ryhmässä olevan kokemuksen”, Cheveldayoff sanoi Sportsnetin mukaan.

Cheveldayoff uskoo, että niin ryhmään tehdyt hankinnat kuin nuorille pelaajille karttuva kokemus auttavat joukkuetta kehittymään.

”Koitin kausien välissä vahvistaa joukkuettamme ja mielestäni onnistuin”, Cheveldayoff sanoi.

Joukkueeseen hankittiin kesän aikana kokeneet keskushyökkääjät Paul Stastny ja Nate Thompson. Laineen lisäksi Jetsin hyökkäyksen runkopelaajiin jo pari kautta kuuluneita alle 25-vuotiaita pelaajia ryhmässä ovat laitahyökkääjät Kyle Connor ja Nikolaj Ehlers.

Laineelle alkava kausi on viimeinen nykyisestä sopimuksesta. Laine teki kesällä 2019 vain kaksivuotisen sopimuksen Jetsin kanssa, kun tulokassopimus umpeutui.

Laineella on oikeus viedä seuraava sopimuksensa välimieskäsittelyn päätettäväksi, mikäli uutta sopimusta ensi kaudelle ei synny ajoissa. Välimieskäsittelyssä määritellään sopimuksen arvo, joka niin seuran kuin pelaajankin on hyväksyttävä. Sopimuksen pituus on tällöin korkeintaan kaksi vuotta.

NHL-kausi alkaa 13. tammikuuta. Winnipeg pelaa tulevalla kaudella runkosarjassa Kanadan joukkueista muodostettavassa divisioonassa. Runkosarjassa Jets pelaa vain kuutta muuta kanadalaiskaupungeissa pelaavaa joukkuetta vastaan. Muut kanadalaisjoukkueet ovat Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs ja Vancouver Canucks.