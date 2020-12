Karen Carneyn kriittinen arviointi nostettiin voittopelin jälkeen huomion keskipisteeksi Leedsin Twitter-tilillä.

Jalkapallon Englannin Valioliigan yllättäjäjoukkue Leeds on joutunut sosiaalisessa mediassa kohun keskelle. Sarjassa 11:ntenä olevaa nousijajoukkuetta syytetään ihmisten lietsomisesta tv-kommentaattoria vastaan.

Kohun taustalla ovat Karen Carneyn kommentit, jotka hän sanoi Leedsin ja West Bromwichin välisen ottelun lähetyksessä. Carney arvioi, että koronapandemia auttoi Leedsiä nousussa ja kyseenalaisti sen, jatkuuko seuran vire koko kauden.

Leeds voitti West Bromwichin 5–0, jonka jälkeen joukkueen virallisella Twitter-tilillä nostettiin Carneyn kommentit esiin.

Twiitti alkoi kerätä nopeasti kommentteja, joista suuri osa oli seksistisiä ja häiritseviä. Samalla alkoi kritiikki siitä, että Leeds ei ole poistanut twiittiään tai pyytänyt asiaa anteeksi. Asiasta kysyttiin Twitterissä Leedsin omistajalta Andrea Radrizzanillta, joka ilmoitti seisovansa julkaisun takana ja piti Carneyn kommentteja epäkunnioittavina.

Leedsin viestin on tuominnut esimerkiksi Women in football -järjestö.

”Olitpa samaa mieltä kommentista tai et, emme ole täällä seuran virallisella tilillä tehtävää pilkkaamista ja osoittelemista varten. Carney on osaava asiantuntija. Twiitti on lietsova ja sopimaton. Se ei näytä hyvältä nyt, eikä koskaan”, järjestö twiittasi.

Esimerkiksi Leedsissä urallaan pelannut Rio Ferninand on kehottanut Leedsiä poistamaan twiittinsä. Useat Twitter-käyttäjät syyttävät Leedsiä ihmisten usuttamisesta Carneyn kimppuun.

Myöhemmin Leeds on BBC:n mukaan tuominnut häirinnän tiedotteella ja ilmoittanut kunnioittavansa Carneyn työtä. Anteeksipyyntöä tai viestin poistamista Leedsiltä ei ole kuulunut.

Karen Carney pelasi omalla jalkapallourallaan 144 maaottelua Englannin maajoukkueessa. Hän on joutunut häirinnän kohteeksi aiemminkin.

Vuonna 2018 Carney ratkaisi jatkopaikan Mestarien liigassa tekemällä rangaistuspotkumaalin. Ottelun jälkeen Carney kertoi saaneensa viestejä, joissa toivotaan hänen joutuvan raiskatuksi tai sairastuvan syöpään.