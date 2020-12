Kapteeni Lundell on tehnyt jokaisessa MM-turnauksen ottelussa Suomen avausmaalin.

Nuorten Leijonien pelissä tuntuu olevan jonkinlaista taikaa 20-vuotisten MM-turnauksessa Edmontonissa.

Kapteeni Anton Lundell teki joukkueen avausmaalin Slovakiaa vastaan ja niin on käynyt joka ottelussa. Lundell teki ensimmäiset maalit myös Saksaa ja Sveitsiä vastaan.

Suomi johtaa Slovakia-ottelua 1–0 avauserän jälkeen, mutta ei millään lailla ylivoimasella pelillä.

Jos on johto niukka, oli maali sitäkin hienommin pelattu. Roni Hirvonen katkaisi ensin syötön siniviivalla. Hän lähetti laatan nopeasti toiseen laitaan Kasper Simontaipaleelle, joka jatkoi millin tarkasti Lundellille takatolpalle.

Simontaival on pelaaja, joka näkee tilanteet hyvin, osaa syöttää ja luoda tilanteita. Hänen luistelunsa on myös hyvää nuorten kisoihin. Tapparassa ei liigaura ole vielä päässyt täyteen vauhtiin, mutta merkkejä paremmasta on.

Vaikka Nuoret Leijonat hallitsi peliä jonkin verran, tulivat slovakit ihan tarpeeksi vaarallisesti Kari Piiraisen maalille.

Erä päättyi pieneen nujakkaan, jossa David Mudrak ja Lundell ottivat kahden minuutin jäähyt mieheen.

”Yrittivät provosoida ja tulla ihon alle, mutta ei saa päästää heitä”, Lundell sanoi Dplayn erätaukohaastattelussa. Lundell ei ollut ihan tyytyväinen joukkueen ensimmäiseen erään ja vaati kohennusta toiseen.

Suomi johtaa ottelua ensimmäisen erän jälkeen 1-0.

Näillä kentällisillä Suomi kohtasi Slovakian:

Maalilla: 1 Kari Piiroinen, kakkosena 31 Roope Taponen.

Ykköskenttä: 22 Roni Hirvonen–15 Anton Lundell–29 Kasper Simontaival; 2 Santeri Hatakka–4 Ville Heinola.

Kakkoskenttä: 13 Roby Järventie–27 Juuso Pärssinen–33 Brad Lambert; 35 Mikko Kokkonen–10 Kasper Puutio.

Kolmoskenttä: 32 Matias Mäntykivi–28 Henri Nikkanen–34 Aku Räty; 6 Eemil Viro–7 Topi Niemelä.

Neloskenttä: 36 Benjamin Korhonen–20 Samuel Helenius–23 Mikko Petman; 12 Matias Rajaniemi.

Kolmastoista hyökkääjä: 21 Mikael Pyyhtiä.