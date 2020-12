Raviurheilu

Mascate Match loukkasi etujalan jänteen marraskuun alussa eikä ole kilpaillut sen jälkeen.

Raviliigahevosten huutokauppa huipentui Raviliiga-Travliga HIFK:n Mascate Matchin myyntiin. Massin vanhoista ja uusista omistajista koostuva Massi Stable osti tamman 307 000 eurolla, ja hevonen jää Suomeen.

Huutokauppa jatkui aina kolme minuuttia kerrallaan, kun korotuksia tuli. Amerikkalaisostaja luopui, kun hinta nousi yli 305 000 euron. Nimimerkki Kimmo H ja Massi Stable jatkoivat. Nettihuutokaupan ”vasara” kopsahti, kun hinta oli 307 000 euroa.

Raviliigan päättymisen jälkeen puolet hevosten ansioista lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Mascate Matchin kokonaisansiot radoilta ja huutokaupasta ovat yli miljoona euroa. Massin hyväntekeväisyyskohteena toimii syöpää sairastavia lapsia ja nuoria tukeva Sylva ry, jolle on luvassa suuri lahjoitussumma.

Raviurheilun suuriin nimiin kuuluva Pekka Korpi on toiminut Mascate Matchin valmentajana. Hanna Rakkolainen on vastannut tamman hoidosta. Kasvattajat ovat Punkarin Hevostalli Ky ja Maini ja Saku Mikkola.

Mascate Matchin ura kilpahevosena on ollut ilmiömäinen. Palkintorahoja Massi on kerännyt 32 kilpailusta 702 762 euroa. Tamman ennätys 10,0a/1609 metriä on nelivuotiaiden tammojen SE-tulos.

Mascate Match aloitti uransa 2-vuotiaana voittamalla molemmat kilpailunsa. 3-vuotiaana suurimmat voitot tulivat Ruotsista. Massi voitti sekä lyhyen että täyden matkan E3-finaalit, joista voittaja sai lähes 100 000 euroa.

Nelivuotiskausi on ollut erinomainen. Uran suurin ykkönen tuli syyskuussa Vermossa, kun Mascate Match valloitti Suuren Suomalaisen Derbyn ja kuittasi 151 000 euroa. Massi loukkasi etujalan jänteen marraskuun alussa, eikä ole kilpaillut sen jälkeen ja jatkanee siitostammana.

Raviliiga Tapparan Marschall Match eli ”Sheriffi” on menestynyt myös hienosti ikäluokkansa suurkilpailuissa. Suurin ykkönen oli 3-vuotiaiden oriiden/ruunien Kasvattajakruunun 30 000 euron ykkönen viime vuoden marraskuussa.

Joulukuussa Sheriffi siirtyi Jonna Irrin mukana Ruotsiin ja voitti jouluaaton aattona Mantorpissa kovatasoisen V75-lähdön.

Marschall Match myytiin 81 000 euron hintaan suurhevosenomistaja Reima Kuislalle Seinäjoelta. Hän kertoi, että se jatkaa kilpailemista Ruotsissa ainakin aluksi. Myynnin jälkeen nykyinen valmentaja Irri vahvisti, että Sheriffi jatkaa hänen valmennuksessaan.

”Harvoin tällaisia pääsee ostamaan, silloin pitää lyödä kiinni. Kun päätän jonkun ostaa, kyllä sen yleensä saan”, Kuisla totesi tyytyväisenä puhelinhaastattelussa.

Raviliiga Tapparan hyväntekeväisyyskohde on Ville Niemisen rahasto. Rahasto tukee Tapparan vähävaraisia junioripelaajia.