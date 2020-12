Nelosketjun sentteri Samuel Helenius tuli näyttävästi esiin Slovakiaa vastaan.

Alkulohkon ykkös- tai kakkospaikka tarkoittaa, että Nuoret Leijonat on siellä missä pitääkin MM-turnauksen tässä vaiheessa.

Suomi kohtaa Edmontonin 20-vuotisten MM-kisoissa Kanadan ennen kuin puolivälierät käynnistyvät. Kanada-ottelun jälkeen kaikki menneet nollataan ja turnaus jatkuu ajatuksella voittajat jatkavat ja häviäjät lähtevät kotiin.

On oikeastaan sääli, että Edmontonin alkulohkot ovat niin vahvasti epätasapainossa. Kanadan ja Suomen A-lohko on kuin kevyttä sarjaa verrattuna B-lohkoon, jossa Yhdysvallat, Ruotsi, Venäjä ja Tšekki hääräävät. Tšekki on tosin kompuroinut urakalla, mutta sen varaa ei voi laskea jatkopeleissä.

Kevyen alkulohkon voi nähdä myös etuna koronaviruksen puristamassa tapahtumassa. Suomi ehti pelata vain yhden harjoitusottelun USA:ta vastaan, kun toinen peli peruuntui. Alkusarjassa joukkue pääsi ajamaan kuvioitaan sisään.

Ihan valmista ei ole vieläkään. Ykkösviisikko toimii, kakkonen ei, kolmonen menee omilla raiteillaan ja nelonen pomppasi mukavasti esiin Slovakiaa vastaan.

Ei riitä kakkosketjussa, että keskushyökkääjä Juuso Pärssinen pelaa ja Roby Järventie ja Brad Lambert seilaavat mukana. Lambert pelasi turnauksen alussa muutamia hyviä ylivoimia, mutta joutui vilttiin Slovakia-ottelun lopussa.

Päävalmentaja Antti Pennanen ja pelaajat vakuuttivat voitokkaan Slovakia-pelin jälkeen, että he odottavat malttamattomasti Kanadan kohtaamista. Helppo uskoa. Oikea MM-turnaus käynnistyy vasta nyt.

Kanadaa vastaan Anton Lundellin johtama ykköstroikka joutuu lujille. ”Nikkarien” on helppo puolustaa yhtä kolmikkoa, jos muut ketjut pelaavat maaleitta ja hiippailevat muilla mailla.

Siksi päävalmentaja Pennanen tervehti erityisellä ilolla Samuel Heleniuksen tekemiä kahta maalia. Nelosketjun Heleniuksella on nyt koossa kaksi kertaa niin paljon maaleja kuin alkuperäisellä kakkosketjulla yhteensä.

Tämän vinouman voisi korjata viimeistään Kanada-ottelussa.