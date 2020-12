Venäjä ratkaisi ottelun jatkoajan lopussa.

Ruotsin alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen 54 ottelun mittainen putki katkesi keskiviikon ja torstain välisenä yönä Venäjää vastaan.

Ruotsi oli hävinnyt alkusarjan ottelun nuorten MM-kisoissa viimeksi vuonna 2006, mutta Venäjä onnistui kääntämään Edmontonin kuplassa pelatun ottelun edukseen maalein 3–2.

Voittomaalin teki Venäjän Marat Husnutdinov, kun jatkoaikaa oli pelaamatta kuusi sekuntia.

Kun Ruotsi edellisen kerran hävisi alkusarjan ottelun, pelasivat sinikeltaiset kotiturnaustaan Leksandissa ja Morassa. Joukkueen ykkösnimi oli Nicklas Bäckström, joka ehti kahden tappion välissä tahkota 956 NHL-ottelua.

Joukkueen puolustuksen kärkinimiin kuuluneen Niklas Hjalmarssonin meriittilistalle puolestaan on tullut kolme Stanley cup -voittoa Chicago Blackhawksissa.

Vaikka Ruotsi on ollut alkusarjassa vahva, pudotuspeleissä tahti on ollut vaisumpi. Menestysvuodet ovat tuoneet maalle vain yhden maailmanmestaruuden. Hopeamitaleja on kertynyt viisi. Suomen saldo samoilta vuosilta on kolme maailmanmestaruutta ja

Venäjä on pelannut kaikki alkulohko-ottelunsa B-lohkossa ja kerännyt kahdeksan pistettä. Ruotsi on kolmen pelin jälkeen seitsemässä ja Yhdysvallat kuudessa pisteessä. Ruotsin ja Yhdysvaltojen keskinäisessä ottelussa panoksena on näin ollen lohkovoitto.