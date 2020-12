Isokokoista keskushyökkääjää on verrattu pelityyliltään Jevgeni Malkiniin. Byfield on kerännyt huomiota pukeutumistyylillään, joka nojaa kravattien sijaan rusetteihin.

Nuoret Leijonat saa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa alkulohkon viimeisessä ottelussaan vastaan Kanadan. Tunti vuoden vaihtumisen jälkeen alkavassa ottelussa ratkaistaan kumpi kiekkomaa jatka lohkoykkösenä pudotuspeleihin. Toistaiseksi molemmat joukkueet ovat pelanneet ilman tappioita.

Kanadan joukkue vilisee tuttuun tapaan kiekkolahjakkuuksia, vaikka joukkueen kapteeni Kirby Dach joutui jättämään turnauksen väliin viime hetken loukkantumisen takia. Eräs mielenkiintoisimmista tulevaisuuden nimistä joukkueessa on muutama kuukausi sitten varaustilaisuudessa toisena varattu keskushyökkääjä Quinton Byfield.

18-vuotias Byfield oli Kanadan joukkueessa mukana jo viime vuonna. Tämän vuoden kisoissa hän on toista kertaa peräkkäin Kanadan joukkueen nuorin pelaaja.

Byfield on kertonut taustastaan viime vuosina useissa yhteyksissä, esimerkiksi Los Angeles Timesissa pian varaustilaisuuden jälkeen. Jääkiekko on tullut perheelle tutuksi Hockey Night in Canada -pelilähetysten kautta. Niitä katsottiin yhdessä sohvalla, vaikka laji ei aluksi ollut tuttu jamaikalaiselle isälle Clinton Byfieldille sen paremmin kuin äidille Nicole Kasperille.

”Ne olivat tärkeitä hetkiä, pelkästään se, että pystyimme jakamaan sen. He eivät tienneet paljoakaan pelistä, enkä minäkään. Kasvoimme yhdessä”, Byfield sanoi LA Timesille.

Byfieldistä tuli varauksensa myötä korkeimmalla numerolla NHL:ään varattu musta pelaaja. Aiemmin Seth Jones ja Evander Kane oli varattu neljäntenä.

Kun NHL palasi tauon jälkeen kuplassa, Minnesotan puolustaja Matt Dumba piti rasismin vastaisen puheen, jonka myös Byfield katsoi. Dumba vetosi NHL:ään, että se taistelisi vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Dumba sanoi tietävänsä kokemuksesta, että vähemmistöön kuuluminen tarkoittaa haasteita.

CBC:n haastattelussa nuorten kisojen alla Byfield sanoi haluavansa tehdä työtä NHL:n tasa-arvon puolesta. Hän sanoi, että hänet on aina toivotettu tervetulleeksi, mutta haluaa varmistaa, että kaikilla on oikeus unelmiinsa ihonväristä ja kotipaikasta riippumatta.

LA Timesille Byfield sanoi haluavansa olla roolimalli kaltaisilleen nuorille kiekkoilijoille.

”Äitini ja isäni eivät pelanneet eivätkä tienneet paljon lajista. Se osoittaa, että maailmassa on paljon mahdollisuuksia. Voi kilpailla missä tahansa lajissa ja menestyä siinä.”

Ennen varausta Los Angelesiin Byfield on pelannut kaksi kautta juniorisarjaa Ontario Hockey Leaguessa Sudbury Wolvesissa.

Viime kaudella Byfield teki 45 ottelussa 82 tehopistettä. 1,82 pistettä ottelua kohden oli sarjan kärkipään suoritus, vaikka pistepörssissä sijoitus jäi 14:nneksi, kun loukkaantumisen takia pelejä jäi väliin.

Pelaajana Byfieldiä on verrattu Pittsburghin monivuotiseen luottosentteriin Jevgeni Malkiniin. 194-senttinen Byfield on Malkinin tapaan isokokoinen sentteri, jonka liike on erinomaista.

”Se on suuri kunnia. Hän on tuleva Hall of Fame -pelaaja. Katson mahdollisimman paljon Pittsburghin pelejä nähdäkseni, mitä hän tekee jäällä. Hän on iso pelaaja, jolla on uskomattomat hyökkäystaidot. Hänen pelityylinsä on uskomaton Seuraan häntä ehdottomasti ja yritän muokata omaa peliäni sen perusteella”, Byfield sanoi TSN:lle draftin alla.

Lähtökohdat huomioiden voi pitää odotettuna, että Byfield saa muutaman vuoden sisään huomiota pelitaidoistaan NHL-kaukaloissa. Hyvin todennäköisesti Byfieldiä kuullaan jatkossakin myös tasa-arvoasioissa.

Mutta yllättyä ei kannata siitäkään, jos huomiota tulee myös pukeutumisesta. Kanadalaiskanava TSN teki varaustilaisuuden alla Byfieldistä videon, jossa tyylikkyyteen kiinnitettiin huomiota pelitaitojen ohella.

Byfield on päätynyt käyttämään kravatin sijaan rusetteja. Hän on kertonut Ottawa Sunille, että aloitti rusettien käytön nuorempana, koska ei pitänyt kravateista ja halusi olla tyyliltään hieman erilainen. Hän arvioi, että toistaiseksi rusettikokoelmasa on 30 erilaista rusettia.

”Se on hänen juttunsa. Hänet on merkitty rusettimieheksi”, sanoi maajoukkuekaveri Connor McMichael TSN:n videolla.

Rusetti koristi Byfieldin asua myös NHL-varaustilaisuudessa.

Byfieldin turnaus ei lähtenyt käyntiin parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen Sveitsi-ottelua Byfieldin tilillä oli vain yksi syöttöpiste.

Sveitsiä vastaan tehoja tuli reilusti. Byfield teki kaksi ja syötti neljä maalia. Niiden turvin lupaus on turnauksen pistepörssissä jo kuudentena. Samalla syntyi Byfieldin ensimmäinen maali alle 20-vuotiaiden kisoissa, sillä viime vuoden turnauksessa hän ei onnistunut maalinteossa. Pelivire on siis kohdillaan ennen Nuorten Leijonien kohtaamista.

”Maali oli luonnollisesti iso helpotus. Ilman maalia jääminen viime vuonna satutti vähän, mutta en muuttaisi siitä silti mitään. Voitimme kullan, ja se oli tavoite. Sama juttu täällä. On kivaa tehdä maaleja ja auttaa niin paljon kuin pystyn. Olen tyytyväinen siihen”, Byfield sanoi Sveitsi-ottelun jälkeen Sportingnews.comin mukaan.

Jääkiekon nuorten MM-kisojen alkusarjan ottelu Kanada–Suomi pelataan 1.1. kello 1.00 alkaen. TV5 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.