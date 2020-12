Göteberg FC kertoi saaneensa apua yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja jalkapalloseuroilta.

Ruotsin naisten hallitseva mestari Göteborg FC aikoo pelata ensi kaudella pääsarjassa, vaikka seura ilmoitti kaksi päivää sitten lopettavansa eliittitason jalkapallotoimintansa.

Seura kertoi torstaina kotisivuillaan saaneensa yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja jalkapalloseuroilta apua. Göteborg FC:n mukaan pääsarjatoiminnan jatkumisen edellytyksenä on, että seura liitetään osaksi laajempaa organisaatiota.

Göteborg FC:n mukaan parilta seuralta on tullut yhteistyöehdotuksia, joista on määrä neuvotella. Ratkaisun on tarkoitus valmistua keväällä. Göteborg FC kertoo osallistuvansa pääsarjan lisäksi naisten Mestarien liigaan.

Seurassa pelasivat päättyneellä kaudella Suomen maajoukkuepuolustajat Natalia Kuikka ja Emma Koivisto. Kuikan siirrosta Yhdysvaltain NWSL-sarjassa pelaavaan Portland Thornsiin on uutisoitu jo aiemmin. Koiviston sopimus göteborgilaisten kanssa loppui päättyneeseen kauteen.