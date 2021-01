Sunnuntaina Huusela saavuttaa Tasmanian, jonka jälkeen edessä on pelkkää valtameren erämaata.

Yksinpurjehtija Ari Huuselan vuosi vaihtui tiimalasidelfiinien seurassa Eteläisellä jäämerellä Australian alapuolella.

Delfiinit seurasivat hyvän aikaa Huuselan venettä muuten aavalla merellä. Matkaa Australian viidenneksi suurimpaan kaupunkiin Adelaideen oli noin tuhat kilometriä.

Tiimalasidelfiini seurasi Ari Huuselan venettä uutenavuotena.­

”Vuosi vaihtui rauhallisesti yöllä. Sain hyvin levättyä, vaikka yö oli katkonainen, kun Suomessa vuosi vaihtui vasta myöhemmin ja olin videoyhteydessä läheisiin”, Huusela kertoi.

Vuoden vaihtuessa Huusela oli seitsemän ja puoli tuntia Suomea edellä.

Huuselan Stark-vene kulkee hyvässä vauhdissa ilman teknisiä murheita. Huuselan tavoitteena on purjehtia 300 merimailia, noin 555 kilometriä vuorokaudessa.

”Siihen olen tyytyväinen.”

Perjantaina veneen vauhti oli 14–15 solmua, 26–28 kilometriä tunnissa.

Ari Huusela seurasi auringon laskua veneensä kannella uudenvuoden aattona.­

Uusi reititys on viemässä suomalaiskipparia etelämmäksi kuin koskaan Vendée Globe -kisan aikana. Kovin alas hän ei kuitenkaan halua mennä.

Järjestäjien merkitsemän jäävuorivyöhykkeen reunalla tuulen nopeus voi nousta 40 solmuun, yli 20 metriin sekunnissa.

Uutena vuotena kisaorganisaatio oli saanut luvan päästää kilpailijoita syvemmälle jääalueen reunaan.

”Jäät olivat sulaneet aiemmin. Itse en mene kovin mielelläni yli 30 solmun tuuliin. Täytyy turvata maaliin pääsy. Kilpailu on minulle sinällään toissijainen. Tässä on ihan tarpeeksi vauhtia ja meininkiä.”

Huuselalla on merellä kyseessä myös iso omaisuus. Hänellä ei ollut varaa ottaa 70 000 euron vakuutusta.

Sää oli viilentynyt, ja Huusela oli pukenut ensi kertaa päälleen untuvatakin.

”Tänään olin silti koko päivän ulkona. Välillä pilkisti aurinko, muuten oli tasainen pilvikerros. Söin ulkona lounaan ja join päiväkahvit.”

Huusela on myös lueskellut. Parhaillaan työ alla Gavin Pretor-Pinneyn Pilvibongarin Opas, jossa tarut ja tarinat, kuvataide ja kirjallisuus limittyvät eksaktiin tietoon.

”Se on hyvää kertausta purjehtijalle ja lentäjälle.”

Uuden vuoden toiveina Huuselalla oli, että korona vihdoin voitettaisiin ja elämä voisi palata normaaliksi.

”Vuosi oli kummallinen. Minulle oli yhtä juhlaa, että pääsin mukaan tähän kisaan. Vuosi 2021 voi olla yhtä juhlaa, kun korona tuosta oikenee.”

Ari Huusela kippisteli uuttavuotta kahvikupillisella.­

Kisaorganisaatio ei ole virallisesti määritellyt Vendée Globe -purjehduksen puoliväliä, koska kilpailijat etenevät omia reittejään.

Kilometreissä mitattuna Huusela on nyt lähempänä maalia kuin lähtöä, vaikka maantieteellisesti hän laskee pääsevänsä puoliväliin Tasmanian kohdille sunnuntaina.

Silloin Huusela on ollut merellä kahdeksan viikkoa.

”Toivon, että loppumatkaa sujuisi 54 päivässä. Ainakaan sen ei pitäisi mennä hitaammin kuin alkupää. Päiviä ei pidä vielä laskea. Täytyy kääntää ajatusta niin, että kohta tämä ikävä kyllä loppuu. Silloin menee jouhevammin.”

Kisan kärki on saavuttamassa Etelä-Amerikan kärjen Kap Hornin. Huuselalla legendaarisen niemen kiertäminen on runsaan 9 000 kilometrin ja reilun kolmen viikon päässä.

”Kärki voi huokaista kohta helpotuksesta. He pääsevät jo Atlantin puolelle.”

Huusela on kilpailussa sijalla 26, kun mukana on vielä 27 venettä. Kuusi on keskeyttänyt.

Huusela tavoittaa koko ajan edellään seilaavaa Alexia Barrieria, jolla on ongelmia veneen maston kanssa. Eroa on noin 370 kilometriä. Ranskalainen on yksi kisan seitsemästä naiskipparista.

Kisan perää pitävä Sébastien Destremau sen sijaan on jäänyt Huuselasta jo yli 2 000 kilometriä. Ranskan ja Australian kaksoiskansalaisen vene mateli perjantaina 3–4 solmun vauhtia.

”Hänen vauhtinsa ei näytä hyvältä”, Huusela sanoi.

Tasmanian jälkeen Huuselalla on edessään pelkkää Tyynen valtameren erämaata. Lähimmät ihmiset ovat 400 kilometrin päässä – ylhäällä avaruusasemalla.

Huuselan matkan vaiheista voi lukea lisää tästä linkistä.