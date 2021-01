Suomi hävisi alkulohkon päätöspelissä Kanadalle ja Ruotsi Yhdysvalloille. Tappion kokeneet joukkueet ratkovat yhden välieräpaikan keskinäisessä kohtaamisessa lauantai-iltana.

Pupu meni pöksyyn, ja pelistä tuli hätäilyä ja sähläämistä.

Päävalmentaja Antti Pennasen arvio Nuorten Leijonien alkusarjaottelut päättäneestä Kanada-kohtaamisesta oli karu. Kanadan ylivoimaisuus herätti ansaitusti kysymyksiä Nuorten Leijonien iskukyvystä, mutta ratkaisujen etsimiseen ei ole liiaksi aikaa.

Lauantai-iltana puolivälierässä Suomi kohtaa Ruotsin ja häviäjä saa unohtaa mitalipelit tämän vuoden kisoissa. Voittajaa vastaan välierässä tulee Venäjä tai Saksa.

Nuoret Leijonat on päässyt lohkokakkoseksi asti kaatamalla itseään selvästi heikommalla materiaalilla operoivat Sveitsin, Saksan ja Slovakian. Kanadaa vastaan erityisesti kahden ensimmäisen erän esiintyminen oli rimpuilua.

Pelinopea ja taitava Kanada rynni Suomen alueelle vastustamattomasti ja Suomen omat hyökkäykset eivät tahtoneet edetä sen paremmin nopeilla kuin hitaillakaan yrityksillä. Avauserässä Suomi sai aikaan yhden laukauksen kohti Kanadan maalia, toisessa kuusi.

”Tempo, se vaatimustaso tuli niin silmille”, Pennanen tiivisti tappion.

Puolivälierästä kohtaa kaksi joukkuetta, jotka hakevat kunniansa palauttamista ryöpytyksen jälkeen. Ruotsin alkusarja päättyi 0–4-tappioon Yhdysvalloille, ja ruotsalaismedia kuvasi ottelua painajaismaiseksi.

Erityisesti maalilla aloittanut, mutta kesken pois vaihdettu Hugo Alnefelt sai ryöpytystä helposti päästämistään maaleista. Viaplayn asiantuntija Erik Granqvist sanoi Expressenin mukaan Alnefeltin näyttäneen siltä kuin hänellä olisi siirappia jaloissaan, vaikka hän ei pelannut edellisessä ottelussa.

Ruotsin maalivahtitilanne on arvoitus ennen puolivälierää, kun Hugo Alnefelt epäonnistui Yhdysvaltoja vastaan. Kuvassa Alnefelt torjuu Tšekin Jaromir Pytlikin laukauksen tapaninpäivän ottelussa.­

Ruotsin joukkueen maalivahtivalinta tehdään valmentajien mukaan pelipäivänä. Yhdysvaltoja vastaan Alnefeltin korvasi maalilla Jesper Wallstedt. Wallstedt luisteli maalille ajassa 23.55, kun Yhdysvallat oli tehnyt neljännen maalinsa. Hän piti loppupelin ajan maalinsa puhtaana.

Ennen kisoja Ruotsin joukkue koki pahoja takaiskuja. Koronavirustartunnan takia päävalmentaja Tomas Montén ei pystynyt matkustamaan kisoihin lainkaan ja joukkuetta valmentaa apuvalmentaja Joel Rönnmark. Sivuun jäi myös neljä pelaajaa.

Joukkueen tehopelaaja turnauksessa on ollut Noel Gunler, joka on onnistunut viimeistelemään turnauksessa neljä osumaa. Erinomaisen laukauksensa turvin Gunler on tehnyt myös Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä neljä osumaa tällä kaudella.

Gunler, 19, on varattu Carolina Hurricanesiin toisella kierroksella vuoden 2020 varaustilaisuudessa. Innokkaimmat Hurricanes-fanit toivovat, että historia toistaisi itseään: joukkueen ykkössentteri, suomalaistähti Sebastian Aho oli myös aikanaan toisen kierroksen ryöstö.

Viisi syöttöpistettä kerännyt Simon Holmström pelasi jo viime kaudella AHL:ssä. Tulevaisuuden NHL-tähteä odotetaan myös hyökkääjä Alexander Holtzista. Holtz varattiin syksyn varaustilaisuudessa New Jerseyyn seitsemäntenä, eli viisi pykälää ennen Suomen ykkössentteriä Anton Lundellia.

Holtz on onnistunut maalinteossa turnauksessa vasta kertaalleen, mutta laitahyökkääjän maalintekopotentiaali on korkea. Holtzia on ajoittain verrattu Patrik Laineeseen ja Alexander Ovetškiniin. Esimerkiksi The Athletic päätyi vertailussaan siihen, että Laine ja Holtz ovat Suomen ja Ruotsin kovimmat maalintekijälupaukset aikoihin. Eroja syntyy esimerkiksi syöttöpelissä ja pelaajien koon kautta.

”Sanoisin, että olen hyvin hyökkäävä pelaaja. Tietysti olen maalintekijä, ja teen paljon maaleja. Koko kentän pelini on parantunut tällä kaudella, mutta parhaat vahvuuteni ovat hyökkäysalueella”, Holtz sanoi varauksensa jälkeen.

Suomen osalta kysymysmerkki ottelun alla on puolustaja Ville Heinolan pelikunto. Heinola jätti Kanada-pelin kesken, kun hän sai laukauksen käteensä blokkaustilanteessa.

Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisojen puolivälierä Suomi–Ruotsi pelataan lauantaina kello 22.30. TV5 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.