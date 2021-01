Markkanen nelivuotinen tulokassopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen.

NBA-koripalloliigan suomalaistähti Lauri Markkanen lähti alkaneeseen kauteen ilman jatkosopimusta, sillä neuvottelut Chicago Bullsin kanssa eivät tuottaneet tulosta. Markkasen, 23, nelivuotinen tulokassopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen, ja koska jatkosopimusta ei tullut, on Markkanen kauden jälkeen rajoitetusti vapaa agentti. Tällöin Markkanen voi ottaa vastaan sopimustarjouksia muilta joukkueilta, mutta Bullsilla on oikeus vastata tarjouksiin samoilla ehdoilla ja pitää Markkanen chicagolaisryhmässä.

Amerikkalaissivusto The Athletic rankkasi tulevan kesän vapaat saaliit siirtomarkkinoilla, ja Markkanen löytyy sivuston listalta sijalta 12. Heikon kauden 2019–20 jälkeen Markkasella riittää näytettävää paitsi Bullsille myös mahdollisille kiinnostuneille muille seuroille. The Athletic myöntää, että suomalaisjätti on yksi tulevien vapaiden agenttien ”mysteereistä”.

”Markkanen voi nousta tällä listalla reilustikin, jos pelaa hyvän kauden. Mutta hän on mysteeri tässä vapaiden agenttien rintamassa. Hän on yhä varsin nuori ja teoreettisella tasolla hänellä on täydellistä pakettia hyökkäyspäässä, mutta käytännössä tuo ei ole toteutunut kentällä. Ja loukkaantumisista on tullut varsin jatkuva kiusa taustalla”, sivusto pohtii Markkasta.

Mikä sitten voisi olla se sopimusarvo, joka Markkasen kohdalla toteutuu ensi kesänä? The Athleticin mukaan se on vielä arvoitus.

”Sopiva, reilu hinta hänestä? Emme todellakaan tiedä, ja se on yksi syy siihen, että Markkanen ja Bulls olivat tietojen mukaan kaukana toisistaan neuvotteluissa. Bulls on kuitenkin kuskin paikalla”, kun hänen vapaa agentti -tilannetta mietitään: oikeus vastata tarjouksiin ja tarpeeksi joustavuutta palkkakaton suhteen.

”Niinpä (kilpailijaseuran) tarjouksen olisi oltava tyystin mauton”, jotta Bulls vetäytyisi.