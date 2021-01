Huuhkajien Glen Kamara pelasi Rangersin paidassa täydet minuutit.

Jalkapallon Skotlannin Valioliigassa pelattiin lauantaina perinteinen Glasgow’n paikallisderby Old Firm, kun Rangers isännöi Celticiä Ibrox-stadionillaan.

Protestanttien kannattaman Rangersin ja katolisten tukeman Celticin ottelu oli tällä kertaa tavanomaista erityisempi päivälleen 50 vuotta aiemmin sattuneen onnettomuuden takia.

Rangers ja Celtic kohtasivat 2. tammikuuta 1971 ottelussa, jonka päätöshetkien tapahtumat johtivat katastrofiin. Tuhansien katsomosta poistuvien ihmisten väentungoksessa kuoli 66 ihmistä ja loukkaantui yli 200. Kuolonuhreista nuorin oli 9-vuotias koulupoika.

Uhreista 60 kuoli brittilehti The Guardianissa julkaistun jutun mukaan hapenpuutteeseen eli asfyksiaan. Kuuden uhrin kuolinsyy oli tukehtuminen.

Tragedia oli kaikkien aikojen pahin katsomo-onnettomuus Britanniassa kevääseen 1989 saakka. Tuolloin 96 ihmistä kuoli ja yli 700 loukkaantui Hillsborough’n stadionilla Sheffieldissä.

Ibrox-stadionin ulkopuolella muisteltiin onnettomuuden uhreja.­

Joukkueet saapuivat lauantaina kentälle seppeleiden kanssa, ja pelaajilla oli surunauhat käsivarsissaan. Ottelun alla vietettiin hiljainen hetki uhrien muistoksi.

Rangers voitti lauantain kamppailun 1–0, kun Celticin Callum McGregor puski pallon omaan maaliin Rangersin kulmapotkun jälkeen ottelun 70. minuutilla.

Celtic pelasi noin kolmanneksen ottelusta vajaalla miehityksellä. Nir Bitton väänsi alimpana pelaajana Alfredo Morelosin nurin painiotteella ja sai punaisen kortin 62. minuutilla.

HJK:sta tuttu Morelos vaihdettiin kentältä 77. minuutilla. Huuhkajien keskikenttäpelaaja Glen Kamara uurasti täydet minuutit Rangersin paidassa.

Väentungos johti katastrofiin Ibrox Parkin, nykyisen Ibrox Stadiumin, portaissa 2. tammikuuta 1971.­

Ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Rangersin maalivahti Allan McGregor näki joukkueensa olleen todella huonoja ensimmäisellä puoliajalla.

”Olimme hieman parempia ulosajon jälkeen. Voitto on tärkeintä. He näyttivät ensimmäiset 50 minuuttia nälkäisemmiltä, mutta onnistuimme saamaan voiton”, hän sanoi The Guardianin mukaan.

”Minua ärsytti se, kuinka huonoja olimme, mutta toistan itseäni ja sanon voiton olevan tärkein asia.”