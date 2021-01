Heinola loukkasi kätensä Kanadaa vastaan, mutta on merkitty pelaavaan joukkueeseen.

Nuoret Leijonat kohtaa Ruotsin 20-vuotisten MM-turnauksen puolivälierässä ja jalkeille parhaan mahdollisen kokoonpanon.

Kärkipuolustajiin kuuluva Ville Heinola loukkasi kätensä Kanadaa vastaan alkusarjan päätösotteottelussa, mutta on merkitty pelaavaan kokoonpanoon Ruotsi-ottelussa.

Heinola on pelannut isoimpia minuutteja joukkueesta ja kuuluu olellisena moottorina ykkösylivoimaan. Myös pelin avaamisessa Heinolan merkitys on erittäin suuri.

Kanadaa vastaan Nuorten Leijonien avauspeli oli erityisen heikkoa ja sai näyttämään hyökkääjät huonommilta kuin he ovatkaan. Koko joukkueen peli yski pahasti alkusarjan päätöksessä.

Suomi voitti turnauksen alussa Saksan, Sveitsin ja Slovakian, mutta kevyt vastus ei antanut kuvaa, minkälainen vaatimustaso on pudotuspeleissä.

Vaikka alkusarjassa vastus oli kevyttä, jäivät joukkueen tehot korkeintaan keskinkertaisiksi.

Joukkueen 22 kenttäpelaajasta peräti 12 on edelleen ilman maaleja ja heistä peräti seitsemän on kiikarisaldoin 0+0.

Ykkösketju on tehnyt Roni Hirvonen-Anton Lundell-Kasper Simontaival on tehnyt yhteensä 15 pistettä. Kun tahan lisätään joukkue paras pistemies puolustaja Topi Niemelä, jolla on tehot 2+5, tämän nelikon pistesaalin 22. Se on yli puolet joukkueen tehoista, kun muut 18 pelaajaa ovat tehneet yhteensä 21 pistettä.

Ruotsi hävisi alkulohkossa kaksi ottelua eivätkä joukkueen ykköshyökkääjät Lucas Raymond ja Alexander Holz ole vielä päässet täysin omalle tasolleen. Molemmilla on vain yksi maali tehtynä.

On silti selvää, ettei Nuoret Leijonat pysty kaatamaan Ruotsia neljän pelaajan tehoilla, ellei tukea tule muualta.

Aku on Räty on nostettu kakkosen oikeaan laitaan Juuso Pärssisen ketjuun. Turnauksen alussa Brad Lambert pelasi sillä paikalla. Lambert on nyt Henri Nikkasen vetämän kolmosen oikealla kantilla.

Näillä kentällisillä Nuoret Leijonat kohtaa Ruotsin. Ottelu alkaa kello 22.30. TV5 ja Dplay näyttävät ottelun suorana.

Maalivahti: 1 Kari Piiroinen, varalla: 31 Roope Taponen.

Ykkösviisikko: 22 Roni Hirvonen–15 Anton Lundell–29 Kasper Simontaival; 2 Santeri Hatakka–4 Ville Heinola.

Kakkosviisikko: 21 Mikael Pyyhtiä–27 Juuso Pärssinen–34 Aku Räty; 35 Mikko Kokkonen–7 Topi Niemelä.

Kolmosviisikko: 13 Roby Järventie–28 Henri Nikkanen–33 Brad Lambert; 6 Eemil Viro–10 Kasper Puutio.

Nelosviisikko: 36 Benjamin Korhonen–20 Samuel Helenius–23 Mikko Petman; 12 Matias Rajaniemi.

13. hyökkääjä: 19 Petteri Puhakka.