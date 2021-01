Nuorten Leijonien voitto herätti arvostusta Ruotsin mediassa: ”Ruotsi on nyt Suomen pikkuveli”

Aftonbladetin kolumnistin mielestä Suomella on jalkeilla keskinkertainen vuosikerta.

Suomalainen jääkiekko sai Ruotsin mediassa tunnustusta sen jälkeen, kun Nuoret Leijonat oli pudottanut Ruotsin MM-kisojen mitalipeleistä.

”Oliko fiasko hävitä Suomelle puolivälierässä”, kysyi Expressenin kolumnisti ja C Moren asiantuntija Sanny Lindström.

”Ehdottomasti ei”, hän vastasi heti perään.

Lindstömin mielestä Ruotsi on tässä ikäluokassa tällä hetkellä korkeintaan viidenneksi tai kuudenneksi paras maa maailmassa. Ehkä jopa seitsemäs.

”Ruotsi on, puhtaasti kiekkoilullisesti, juuri nyt Suomen pikkuveli. Suomi on mennyt ohitsemme”, Lindström kirjoitti ja totesi, että tätä asiaa on työlästä tiedostaa.

Hänen mielestään Suomi oli puolivälierässä parempi joukkue, ja vain Ruotsin maalivahti Hugo Alnefelt oli esteenä, että Suomi ei ratkaissut ottelua jo aikaisemmassa vaiheessa.

Ruotsin toisen suuren lehden Aftonbladetin kolumnisti Hans Abrahamsson ei nähnyt Nuoria Leijonia niin myönteisessä valossa.

”Fiasko vai epäonnistuminen? Valitkaa itse. Minä pidän tätä vahinkona varsin keskinkertaista Suomea vastaan”, Abrahamsson kirjoitti.

”Mutta olen ensimmäisenä onnittelemassa Suomea, jolla ei ole paras vuosikertansa paikalla Edmontonissa ja joka saa tulla toimeen ilman supertähteään Kaapo Kakkoa. Suomi osoitti taistelutahtoa ja rohkeutta, kun se käänsi ympäri tämän puolivälierän painajaismaisen alun jälkeen.”