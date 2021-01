Pudotuskamppailun tappiostaan huolematta suomalaisista paremmat pisteet saanut Niko Kytösaho on avauskierroksen jälkeen 23:s, Antti Aalto kaksi sijaa alempana.

Keski-Euroopan mäkiviikon Innsbruckin kilpailun toisella kierroksella nähdään turneen molemmat suomalaishyppääjät.

Antti Aalto voitti avauskierroksen pudotuskamppailussa vastustajansa Clemens Leitnerin. Niko Kytösaho puolestaan hävisi ottelunsa Maximilian Steinerille, mutta hyppy riitti toiselle kierrokselle ”lucky loserina”. Jatkoon päässeestä viidestä onnekkaasta häviäjästä Kytösaho oli juurikin viides.

Aaltoa paremmat pisteet saanut Kytösaho on avauskierroksen jälkeen 23:s. Aalto on 25:s. Kisan kärjessä on Puolan Kamil Stoch niukasti ennen Slovenian Anže Lanišekia. Stoch harppasi myös mäkiviikon kokonaiskisan kärkipaikalle.