Pääministeri Sanna Marin kertoi Ylellä Pääministerin haastattelutunnilla henkilökohtaisen näkemyksensä mahdollisista Valko-Venäjän jääkiekkokisoista.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, ettei jääkiekon MM-kisoja pitäisi hänen mielestään järjestää Valko-Venäjällä.

”Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että kisoja ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä”, Marin totesi.

”Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne on erittäin vakava. Siellä on väkivaltaisesti pidätetty kansalaisia, jotka ovat peränneet oikeuksiansa vaalien suhteen. Mielestäni tämä tilanne on erittäin vakava, ja siihen pitää sillä tavalla suhtautua.”

”Itse en siellä kisoja järjestäisi, mutta se ei ole Suomen hallituksen asia”, Marin totesi haastattelutunnin lopulla.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) puheenjohtaja Rene Fasel totesi tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan, että IIHF ”tekee kaiken mahdollisen”, jotta kisat pidettäisiin Valko-Venäjällä.

Fasel kertoi venäläiselle uutistoimistolle RIA Novostille, että hän matkustaa 7. tammikuuta Valko-Venäjälle tapaamaan Lukašenkan. Tarkoituksena on keskustella MM-kisoista.

MM-kisat on tarkoitus järjestää Valko-Venäjän Minskissä ja Latvia Riiassa tämän vuoden touko-kesäkuussa.