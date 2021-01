Koronan karsima Manchester City voitti alavireisen Chelsean – The Athletic: Seuralegendan työpaikka on uhattuna

Manchester City ratkaisi voiton Chelseasta jo reilussa puolessa tunnissa, ja nousi voitolla toden teolla mukaan mestaruustaisteluun.

Englannin Valioliigassa Manchester City nosti sunnuntaina itsensä mukaan sarjan kärkikahinoihin, vaikka joukkuetta on vaivannut viime viikkojen aikana useat koronavirustartunnat. City otti vieraskentällä Chelseasta 3–1-voiton.

Pep Guardiolan joukkueesta puuttui kaikkiaan kuusi pelaajaa, mutta reilun vartin sisällä tulleet İlkay Gündoğanin, Phil Fodenin ja Kevin De Bruynen maalit käytännössä ratkaisivat ottelun voittajan jo hyvissä ajoin ennen taukoa.

Ottelun loppu kului molemmilta joukkueilta riskienhallinnan merkeissä. Melko vähälle peliajalle tällä kaudella jäänyt vaihtomies Callum Hudson-Odoi teki Chelsean ainokaisen lisäajalla, ja pilasi samalla Valioliigassa debytoineen yhdysvaltalaismaalivahdin Zack Steffenin nollapelin.

Voitto nosti kauden omalle tasolleen heikosti aloittaneen Cityn viidenneksi. Eroa kärkipaikkaa jakaviin Liverpooliin ja Manchester Unitediin on vain neljä pistettä, ja lisäksi Cityllä on pelattuna yksi ottelu edellä mainittua kaksikkoa vähemmän.

”Tällaisten isojen pelien voittaminen on tärkeää. Olemme tällä kaudella pelanneet hyviä otteluita, muttemme ole voittaneet. Nyt näytimme pystyvämme siihen”, maalintekijöihin kuulunut De Bruyne totesi ottelun jälkeen Sky Sportsin haastattelussa.

”Vielä on paljon kurottavaa, mutta lähestymme kärkisijoja.”

Cityllä oli Chelsea-kohtaamisesta sivussa vakiokokoonpanon jäsenistä Ederson, Kyle Walker, Ferran Torres ja Gabriel Jesus, ja joukkueella oli Stamford Bridgellä vajaa vaihtopenkki. Koronavirustilanteen takia Cityltä jouduttiin aiemmin siirtämään viime maanantaiksi kaavailtu Everton-ottelu.

Chelsean päävalmentajan Frank Lampardin ilme oli ymmärrettävästi vakava tappioon päättyneessä Manchester City -ottelussa. The Athletic -sivuston tietojen mukaan Lampard on joutunut heikkojen tulosten vuoksi potku-uhan alle.­

Viime aikoina vaisusti pelannut Chelsea putosi tappion myötä jo kahdeksanneksi. Seuralegenda Frank Lampardin miehistöllä on lisäksi pelattuna enemmän otteluita kuin suurimmalla osalla edellä olevista joukkueista.

The Athletic -sivuston tietojen mukaan Lampardin, 42, asema Chelsea-managerina on heikkojen tulosten vuoksi uhattuna. The Athleticin mukaan seura on jo kartoittanut seuraajaehdokkaita Lampardille, joka on Chelsean managerina nyt toista kauttaan.

Chelsean pistekeskiarvo Lampardin aikakaudella on ollut heikoin sen jälkeen, kun venäläisoligarkki Roman Abramovitš osti lontoolaisseuran vuonna 2003. Lampardin alaisuudessa Chelsea on kerännyt 55 liigaottelussa 1,67 pistettä ottelua kohden. Hänen sopimuksensa kattaa vielä ensi kauden.