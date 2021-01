Tennislupaus Laura Hietarannan, 16, nimi esiintyi vain parilla tulospörssirivillä ennen joulua, vaikka hän ylsi yhteen parhaista suomalaistenniksen saavutuksista.

Tennislupaus Laura Hietarannalla näyttää olevan itseluottamus kunnossa. Hietaranta, 16, lähti voittamaan suurta Orange Bowl -turnausta, vaikka oma rankkaus juniorien ITF-listalla oli yli sadan.

Ranking riitti Floridassa pelatussa kisassa pääsarjapaikkaan muttei ihan sijoitetuksi.

Hietarantaa asetelma ei sotkenut. Hän kukisti matkalla välieriin kolme sijoitettua pelaajaa, joista Valko-Venäjän Kristina Dmitruk oli rankattu peräti yhdeksänneksi. Hietaranta takoi voitosta voittoon, kunnes stoppi tuli vasta välierissä lopulliselle voittajalle USA:n Ashlyn Kruegerille.

Joulukuisen Orange Bowlin aikaan Hietarannan nimi oli vain pari riviä lehtien tulospörsseissä, jos niissäkään.

Nyt ovat tulleet tutuiksi tv-kamerat, lehtikuvaukset ja haastattelut.

”Yllättävää sinänsä, kun oli niin kovatasoinen kisa, mutta tiesin, että olin treenannut hyvin. Lähdin voittamaan, mutta lähden kaikkia kisoja voittamaan, varsinkin, kun lähtee Floridaan asti”, Hietaranta sanoo Talissa, kun parituntinen harjoitus Otso Martikaisen kanssa on takana.

Martikainen on mielenkiintoinen harjoitusvastustaja Hietarannalle. Hän on 14-vuotiaana ikäluokkansa huippuja tenniksessä ja hyvä pelaaja HIFK:n C-juniorien jääkiekkojoukkueessa. Martikainen jakaa ajan kahden lajin kesken ja valitsee joskus myöhemmin päälajinsa.

”Hyvä treenikaveri. Meillä on aina hyvät harjoitukset Otson kanssa.”

” ”Ensi vuoden (2021) tavoitteena on päästä ITF:n top kymppiin.”

Laura Hietaranta harjoittelee tavallisena päivänä kahdesti tennistä.­

Plantationissa pelattu Orange Bowl on perinteinen ja arvostettu mutta myös hyvin hankala turnaus menestyä varsinkin Pohjois-Euroopasta tuleville.

Kesken tenniksen hallikauden siirrytään ulos. Kovat kentät vaihtuvat vihreään massa-alustaan. Usein on kuuma. Floridassa tuulee melkein aina, ja seitsemän tunnin aikaero vaatii sopeutumista.

Hietaranta ehti olla valmentajansa Erik Hakkaraisen kanssa perillä vain kolme kokonaista päivää, kun turnaus alkoi.

Ensi hetkistä lähtien Hietarannan peli alkoi rullata. Hän ei menettänyt erääkään ennen semifinaalia.

Tappio välierissä jäi vähän tavoitteesta, mutta eteneminen neljän parhaan joukkoon oli suomalaisittain erittäin harvinainen.

Otto Virtanen voitti Orange Bowlin 18-vuotiaiden poikien sarjan vuonna 2018, mutta nuorille suomalaisille naispelaajille Floridan massakenttien välierät ja loppuottelupaikat ovat jääneet valloittamatta.

Jotain kertoo turnauksen arvostuksesta se, että viime vuosina 18-vuotisten sarjan ovat voittaneet Viron Anett Kontaveit, Yhdysvaltojen Sofia Kenin, kanadalainen Bianca Andreescu ja USA:n Cori Gauff.

Sekin kuvastaa Orange Bowlin merkitystä, että peräti 37 entistä mestaria pelasi Wimbledonissa kesällä 2019. Viime vuonna Wimbledonia ei pelattu.

Kontaveitista kehittyi pelaaja WTA-listan 20. sijan paikkeille. Kenin on hallitseva Australian avointen naisten sarjan voittaja. Andreescu valtasi US Openin 2019, kun yleisöä vielä päästettiin katsomoon. Gauff lasketaan yhdeksi tennismaailman lupaavimmista pelaajista, ja hän on paras 16-vuotias.

Hietarantakin pelasi kaksi vuotta alaikäisenä tämän vuoden turnauksessa ja voi hakea mestaruutta ensi joulukuussa.

Ainakin vuodelle 2021 Hietarannan kalenterissa lukee Orange Bowl. Se olisi kolmas yritys hänelle. Viime vuoden turnaus päättyi toisella kierroksella, lopulliselle voittajalle kuten nytkin.

Laura Hietaranta lyö hyvin valmistautuneena kämmenlyöntiään.­

Koronavirus kohteli kaltoin urheilua. Tenniskin sai osansa, mutta Hietaranta pelasi hyvän vuoden, kun pelaamaan pääsi.

Nuoren pelaajan ITF-ranking pomppasi sijalta 104 pitkän loikan 59:nneksi. Se nousee noin 35. sijan paikkeille, kun täysi-ikäiset siirtyvät aikuisten sarjaan.

Omassa ikäluokassaan Hietarannan edellä on vain 13 pelaajaa ITF-listalla. Yhdysvaltain Cori Gauffia ei lasketa tähän.

”Yritetään pysyä tässä ja päästä korkeammalle. Vuonna 2021 tavoitteena on päästä ITF:n top kymppiin. Kyllä siinä pitää vielä vähän voittaa niitäkin kisoja.”

Seuraava suuri turnauskin olisi tiedossa, jos korona sallii. Hietaranta pääsisi nykyisellä rankkauksellaan suoraan Australian avoimien nuorten sarjaan, mutta päätöstä pelaamisesta ei ole.

Miesten ja naisten turnaukset pelataan Melbournessa, mutta juniorit saavat odottaa vahvistusta.

Ammattilaistenniksessäkin Hietaranta tietää tavoitteensa. Viidessä vuodessa pitäisi päästä sadan joukkoon, grand slam -turnauksien kiertäminen on toinen.

” ”Isoisä vei ensimmäisiin treeneihin.”

Laura Hietaranta valmiina rystylyöntiin.­

Hietarannat ovat kotoisin Lappeenrannasta, ja tennis mullisti perheen elämän. Vaari Pertti Pajunen opasti ensin Lauran veljen Ronin lajin pariin, ja vähän myöhemmin Laurakin alkoi lyödä palloa.

”Isoisä vei ensimmäisiin treeneihin.”

Nykyään vaari on innokas lastenlasten pelien seuraaja. Onpa vaari voittanut kansallisen nelinpeliturnauksenkin Lauran kanssa Lappeenrannassa, kun lapsenlapsi oli 12-vuotias.

Savitaipaleella Laura voitti 10-vuotiaana äitinsä Katin kanssa samantyyppisen kilpailun.

”Olihan ne hauskoja juttuja, etenkin heille se oli hauskaa. Heidän on hauska muistella niitä.”

Perheen lapsista Roni muutti ensin Helsinkiin parempien harjoitusolojen perään. Laura oli vain kahdentoista, kun hän tuli perässä.

Siinä vaiheessa äidin oli pakko tehdä ratkaisunsa. Hän seurasi lapsia Helsinkiin. Isä Esko seurasi viikonloppuisin perässä.

”Tulin kuudennelle luokalle, ja se oli tosi hyvä päätös. Parempien treeniolojen takia tultiin tänne, ja kehityin tosi paljon”, Laura Hietaranta sanoo.

Lappeenrannassa ei ollut valmentajia eikä harjoituskavereita.

” ”Se on aika kovaa settiä.”

Laura Hietaranta keskittyneenä seuraavaan palloon.­

Nastolassa valmentanut Hakkarainen treenauttaa kolmatta vuottaan Lauraa. Yhteistyö alkoi syyskuussa 2018, ja tulosta on tullut.

Helsingissä Hietarannan elämä pyörii tenniksen ympärillä. Yläaste on vaihtunut Pohjois-Haagan urheilulukioksi. Hän asuu Etelä-Haagassa, käy koulua, kun sinne ehtii, ja harjoittelee Talissa. Maantieteellisesti pieni kolmio, jossa matkoihin menee vain vähän aikaa.

Harjoituspäivät melkein huimaavat, mutta sitä laji vaatii. Tennistä on arkisin kahdesti päivässä kaksi tuntia kerrallaan. Siihen ladotaan fysiikkatreenit päälle.

”Se on aika kovaa settiä”, Hietaranta sanoo. ”Välillä pitää keventää, jos tuntuu ja on kisat seuraavalla viikolla. Vapaa-aika on rajallista. Pitää käyttää se palautumiseen. Ja kouluhommat vievät aikaa.”

Ensimmäinen tavoite on pelata juniorien grand slam -turnaukset ja sitten samat turnauksen ammattilaissarjassa. Viiden vuoden tavoite olisi naisten WTA-listalla sadan joukkoon nouseminen.

”Vuosi kerrallaan mennään, mutta voi se tapahtua aikaisemminkin.”

Hietarannalla riittää sisua yrittää ylöspäin tennislistoilla, mutta hän tietää, että siihen vaaditaan paljon. Sisua ja jaksamista kysytään.

”Kyllä tähän asti on mennyt hyvin, ja uskon, että hyvin sujuu jatkossakin. Tavoitteet ovat korkealla, ja motivaatio on kova.”