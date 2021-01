Venäjän ja Kanadan MM-välierässä kohtaavat kiekkoromantiikka ja suoraviivaisuus ”Se on kuin yö ja päivä”

Vastakkain ovat viime MM-turnauksen loppuottelujoukkueet.

Hyökkääjä Dylan Cozens on Kanadan joukkueen selkeä pistekärki. Hän kamppaili kiekosta alkusarjassa Saksan Samuel Duben kanssa.­

Täysin erilaiset jääkiekkotaktiikat kohtaavat, kun Kanada ja Venäjä ovat vastakkain nuorten MM-kiekon välierissä Edmontonissa.

Ottelu aloittaa jännittävän välieräyön, kun maanantain ja tiistain välisinä tunteina seulotaan loppuottelujoukkueet.

Toisessa välieräparissa kohtaavat Suomi ja Yhdysvallat.

Kanada pelaa suoraviivaisesti, laukoo paljon ja Igor Larionovin valmentama joukkue pelaa kiekkoromantikoille maistuvaa syöttöpeliä.

”Se on kuin yö ja päivä”, Kanadan päävalmentaja André Tourigny sanoi joukkueiden eroista Hockey Canadan verkkosivuilla.

”Erilainen tyyli, erilainen filosofia. He haluavat hallita kiekkoa. He ovat erittäin hyviä kiekon kanssa ja nopeita. He ovat hyvä joukkue”, Tourigny sanoi.

Venäjä ryhmittyy mielellään puolustamaan keskialueelle, Kanada pyrkii mahdollisimman nopeasti hyökkäyspäähän ja laukaisupaikoille.

Larionovin, 60, jääkiekko näyttää siltä kuin joukkue pyörittäisi koko ajan Nikitan niksinurkkaa, joka tuli tutuksi Neuvostoliiton aikoina, ja silloin, kun Larionov pelasi parhaat maajoukkuevuotensa.

Tourigny muistutti Kanadan ja Venäjän yhteisestä kiekkohistoriasta, joka tunnetaan molemmissa maissa.

Jokaisesta nuorten MM-turnauksesta jää jotain puuttumaan, jos Kanada ja Venäjä eivät kohtaa.

Viimeksi tällä tasolla maat olivat vastakkain Ostravan MM-loppuottelussa melko tarkalleen vuosi sitten. Silloin Venäjä johti kahdella maalilla vielä kaksitoista minuuttia ennen loppua, mutta Kanada tuli tasoihin ja voitti Akil Thomasin maalilla.

Viime vuoden loppuottelu oli suuri varkaus venäläisittäin katsottuna. 3–1-johto kolmannen erän puolivälissä piti olla riittävä, mutta ei ollut. Kanada voitti lopulta 4–3.

”Kanadan ja Venäjän historia on vahvasti toisiinsa kietoutunut. Jokainen ymmärtää, kuinka iso peli tämä on”, Tourigny sanoi. ”Isompaa ei ole tässä vaiheessa ja molemmat kunnioittavat toisiaan.”

Tourigny lähtee siitä, että neljän ketjun rullaus tuo tulosta. ”Jahtaamme menestystä joukkueena.”

Venäjän joukkue jakaantuu kahteen kerrokseen. Kuusi kärkihyökkääjä ovat tehneet yhteensä 27 pistettä, kun loput ovat koonneet yhteensä vain kahdeksan pinnaa.

Rodion Amirov johtaa venäläisten pistepörssiä tehoilla 2+4. Amirov hurmasi suomalaiset kiekkokatsojat Karjala-turnauksessa, kun Venäjä peluutti Suomen EHT-turnauksessa nuorten maajoukkuetta.

Amirov teki Helsingissä kolme maalia, eniten koko turnauksessa. Vasili Podkolzin naulasi tehot 1+4 ja Jegor Afanasjev keräsi marraskuussa luvut 2+2. Sama kolmikko on ollut erittäin vahvasti esillä Edmontonissa ja johtaa Venäjän kuuden kärkihyökkääjän rintamaa.

Kanadalla on joukkueessaan kuusi viime talven maailmanmestaria. Jamie Drysdale, Quinton Byfield, Dylan Cozens, Bowen Byram, Connor McMichael ja Dawson Mercer. Cozens johtaa joukkueen tehoja ylivoimaisella lukemalla 7+6=13.

Luvassa on myös perinteinen maalivahtien kamppailu. Kanadan Devon Levi on pelaaja, jota paikallinen media pitää jopa maan kaikkien aikojen parhaana torjujana nuorten MM-kisoissa.

Venäjän Jaroslav Askarov lasketaan myös yhdeksi tulevaisuuden suurista maalivahdeista. Nashville varasi Askarovin ykköskierroksella numerolla 11 viime syksynä ja hankki suomalaisvahdeille Juuse Sarokselle ja Pekka Rinteelle kirittäjän.

Levi on pelannut tähän asti 280 minuuttia ja päästänyt vain kolme maalia. Yksikään niistä ei ole tullut pelattaessa tasaviisikoin. Melkoinen tilasto ja kertoo myös Kanadan puolustuksen vahvuudesta.

Kanada ja Venäjä kohtaavat nuorten MM-kiekon välierissä tiistaina kello 1.00 ja Suomi saa vastaansa USA kello 4.30. TV5 ja Dplay näyttävät ottelut suorina.