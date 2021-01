Ari Huusela on toistaiseksi välttynyt hirmumyrskyiltä yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa, mutta nyt sitä on vaikea välttää.

Tyynellemerelle Tasmanian kohdalle päässyt Huusela kohtaa keskiviikkona ja torstaina jopa 45 solmun, yli 23 metriä sekunnissa puhaltavat tuulet.

”Toinen tuuliennuste näyttää 35 solmua, joka on täällä käytännössä 45 solmua. Toinen reittiennuste antaa kevyemmät tuulet, mutta niissäkin tuulen nopeus on todellisuudessa 30 solmua. Näyttää pahalta. Ennustemallit käskevät tekemään jiipin ja purjehtimaan etelään”, Huusela kertoi maanantaina aamupäivällä Suomen aikaa.

Itse kippari oli yhdeksän tuntia Suomen aikaa edellä.

”Nyt elän Hobartin ajassa.”

Hobart on Tasmanian osavaltion pääkaupunki.

Ari Huuselan maanantain kohokohta oli, että hän sai peseytyä ja ajaa partaansa – ensi kertaa kahteentoista päivään.­

”Näillä mennään taas kymmenen päivää.”

Seuraavaksi pitää vaihtaa paita.

”Se alkaa haista jo niin pahalle, etten voi itsekään enää olla.”

Jos kaikki menee hyvin, Huusela saavuttaa niin sanotun päivämäärärajan perjantaina. Maanantain hän oli noin 1 800 kilometrin päässä 180:stä pituuspiiristä, joka kulkee Tyynen meren poikki.

Edessä on myös Uuden-Seelannin ohitus. Huusela ohittaa maan Dunedinin kaupungin eteläpuolelta torstain vastaisena yönä noin 200 kilometrin päästä – paljon lähempää kuin suurin osa Huuselan kilpakumppaneista.

”Aika monet ovat menneet jäärajalinjaa hipoen tuhat kilometriä Uuden-Seelannin eteläpuolelta.”

Huusela on matkalla yhdeksättä viikkoa. Omasta mielestään hän on saanut levättyä riittävästi, vaikka lepo on ollut katkonaista.

”Jos olen oikein väsynyt, alkaa kiukuttaa. Olen ollut hyvällä tuulella.”

Unissaan hän on käynyt muutaman kerran maissa ja ollut siviilitöissä lentokoneen ohjaimissa.

”Unessa on ollut voimakkaita tuntemuksia. Veneessä on ollut muitakin kuin minä. Välillä kävin maissa ja töissä ja sitten ihmettelin, miten pääsen takaisin veneelle. Herätykset ovat olleet aika karuja, kun olen ollut muissa maisemissa. Kun olen herännyt, oli tavallaan helpotus, että olin veneessä”, Huusela kertoi unimaailmastaan.

Kisajärjestäjien laskurin mukaan Huusela on 22 000 kilometrin päässä maalista.

Uuden-Seelannin ohittamisen jälkeen seuraava kiintopiste on Etelä-Amerikan kärki Kap Horn, jonne Huusela laskee pääsevänsä vähän yli kolmessa viikossa.

Sen jälkeen hän kääntää Atlantille ja suuntaa takaisin kohti Eurooppaa.

Kisan kärki on ohittanut Kap Hornin ranskalaisen Yannick Bestavenin johdolla.

Kärjen vauhti on ollut hiljaisempaa kuin neljä vuotta sitten, jolloin ranskalainen Armel Le Cléach voitti ennätysajalla 74 vuorokautta ja kolme tuntia.

”Nyt kärki on yhdeksän vuorokautta jäljessä ennätyksestä. Se kertoo, että alkupuoli on ollut hidasta ja sekavaa.”

Huuselan tavoitteena on päästä maaliin Les Sables d’Olonneen Ranskaan 110:ssä päivässä.

”Toivon, että tulen lopun hyvin. Saa mennä sydämensä kyllyydestä.”