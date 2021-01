Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen lisäsi kierroksia ennen välierää: ”Me pelaamme maailmanmestaruudesta, ja sillä on merkitystä”

Maalivahti Kari Piiroinen on pelannut tähän asti hyvän turnauksen, samoin Brad Lambert ja Juuso Pärssinen.­

Voitto Ruotsista avasi oven mitalipeleihin, mutta Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen korosti ottelupäivän aamuna, että kaikki on vielä kesken.

Nuoret Leijonat kohtaa Yhdysvallat MM-välierässä Edmontonin illassa, kun päivä on kallistunut jo tiistain puolelle Suomessa.

Suomi voitti jääkiekon 20-vuotisten MM-turnauksen alkusarjassa Saksan, Sveitsin ja Slovakian. Tappio tuli Kanadalle, kunnes Juniorkronor kaatui puolivälierissä.

Viiden ottelun jälkeen Pennasen oli helppo nostaa onnistumisia esille.

Alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen.­

Pennanen oli tyytyväinen turnaukseen valmistautumiseen, vaikka leiritys jäikin pois. Siinä missä Kanada ja Yhdysvallat leireilivät, pelasi Venäjä kolme tärkeää ottelua marraskuisessa Karjala-turnauksessa.

Yhtä aikaa Karjala-turnauksen kanssa piti pelata Malmössa kolme Ruotsin ja Suomen välistä harjoitusmaaottelua, mutta ne peruuntuivat ruotsalaisten koronavirustartuntojen takia.

Nuorten Leijonien joukkue odotteli siinä vaiheessa poispääsyä Ruotsista, kun Venäjä löi kiekkoja maaliin Helsingin turnauksessa.

”Meillä oli käytännössä muutama treeni ja sitten alettiin pelata. Ollaan pystytty omaa peliä pala palalta viemään eteenpäin. Ei me siitä täydellistä olla haluttukaan eikä siitä sellaista tulekaan. Me pelataan maailmanmestaruudesta, ja sillä on merkitystä”, Pennanen sanoi.

Monet pelin osa-alueet alkoivat muovautua kohdilleen, kun joulupäivänä alkanut turnaus eteni.

Suomella ei ollut, tai sitä ei ainakaan kerrottu julkisuuteen, selkeää ykkösmaalivahtia ennen turnausta, mutta Kari Piiroinen sementoi paikkansa putkien välissä.

Piiroinen pelasi kaksi kautta Ontario Hockey Leaguessa, kunnes siirtyi täksi kaudeksi pelaamaan Mestistä Tuto Hockeyhyn. Hän on toistaiseksi ilman liigakokemusta ja siten harvinainen pelaaja Nuorissa Leijonissa

”Ollaan pystytty keskittymään siihen, mikä on voittamisen kannalta olennaista. Meillä on ollut riittävän hyvä maalivahtipeli ja viisi vastaan viisi peli ottaa koko ajan steppejä eteenpäin.”

Pennanen on iloinen, että avainpelaajat Anton Lundell ja Ville Heinola ovat tarjonneet juuri sitä laatua, jota valmennus saattoi toivoa ja odottaa. Pennanen sanoi, että hän jopa tiesi heidän pelaavan hyvin.

”Haluan nostaa Petmanin Mikkoa ja Mikael Pyyhtiä tuli aika vähäisellä miesten pelien kokemuksella ja on pelannut hienosti. Ja kuinka varmasti Kokkosen Mikko ja Niemelän Topi pelaavatkaan. Erittäin tyytyväinen olen.”

Mikko Petman tuli kesken Ruotsi-ottelun Kasper Simontaipaleen tilalle ykkösketjuun. Petman sai pari kolme unelmaisen hyvää maalipaikkaa, mutta vielä ei osunut. Hän sai luvan jatkaa Lundellin ja Roni Hirvosen rinnalla.

Nuori Brad Lambert, 17, sai myös ison plussan Pennasen papereissa.

”Hienosti hän on kasvanut ja ollaan häneltä pyydetty joukkuepeliä entistä enemmän. Hänellä ei ole ollut koko kautena siitä kiinni, ettei hän tekisi töitä. Hänellä on hyvä työmoraali. Ja hän tekee töitä molempiin suuntiin.”

”Ja totta kai me tiedetään, kuinka taitava hän on. Voimakas luistelija ja pienen alueen quickness (nopeus) on kovaa luokkaa ja sopii hyvin tänne pieneen kaukaloon.”

Lambert teki Suomen ainoan maalin Kanadaa vastaan ja näytti ennakkoluuttomuutensa.

”Erittäin mahtava persoona ja tuo oman lisänsä. Nuoruuden innokkuutta ja pelottomuuttakin. Painaa vaan kaasu pohjassa eikä välitä vääristä asioista”, Pennanen kuvaili Lambertia, jolla ei ole vielä edes ikää tarpeeksi saadakseen NHL-varauksen.

Joukkue harjoitteli maanantaina aamulla. Apuvalmentajat pitivät lyhyet palaverit pelaajille, joissa käytiin klipein läpi USA:n yli- ja alivoimakuviot. Harjoituksen jälkeen lounas, lepo, välipala ja pari tuntia ennen ottelun alkua vielä viimeinen kertaus.

”Silloin ei enää puhuta pelistä, vaan vähän henkisen puolen juttuja.”

Nuorten MM-turnauksen välierissä Kanada kohtaa tiistaina Venäjän kello 1.00 ja Suomi pelaa Yhdysvaltoja vastaan kello 4.30. TV5 ja Dplay näyttävät ottelut suorina.