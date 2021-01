Marcus Rashford nousi köyhistä oloista jalkapallotähdeksi ja muisti, mitä muut olivat hänen hyväkseen tehneet. Hän järjesti Britannian köyhille koululaisille satojen miljoonien ruoka-avun, ja nyt hän on sankari ja hyväntekijä, jota arvostavat kaikki vastustajien kannattajia ja kuningatarta myöten.

Kalapuikot, hernekeitto, makaronilaatikko, kaalilaatikko tai uunimakkara ja perunamuusi. Todennäköisesti kaikilla Suomessa kasvaneilla on muistoissa kouluruoan omat suosikit ja inhokit.

Vaikka ilmainen kouluruoka saattaakin koululaisille joskus tuntua karmivalta velvollisuudelta, on se todellisuudessa maailmanlaajuisesti harvinainen ylellisyys. Meilläkin se on lukemattomille lapsille usein päivän tärkein ateria, kenties ainoa.

Vaatimattomista oloista lähtöisin oleva Marcus Rashford on Englannin Valioliigassa pelaava jalkapalloilija ja Manchester Unitedin tähtihyökkääjä, mutta myös paljon enemmän.

Maalien tekemisen lisäksi Rashford, 23, on pitänyt huolta siitä, että lämpimän ja turvallisen aterian tarvitsevat englantilaislapset saisivat sellaisen myös koulujen loma-aikoina.

Rashford on toiminnallaan murtanut myyttejä siitä, että jalkapalloilijat olisivat tyhmiä ja itsekeskeisiä, ja että urheilijoiden tulisi ”olla hiljaa ja pomputella”, kuten koripalloilija LeBron Jamesille todettiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin kolmen vuoden takaisen selvityksen mukaan Englannissa noin kolme miljoonaa lasta kärsi nälkää koulujen loma-aikana.

Lukukauden aikana heistä noin miljoona lasta sai ilmaisen kouluruoan. Loput kaksi miljoonaa eivät olleet oikeutettuja ilmaiseen kouluruokailuun, vaikka heidän vanhempansa lukeutuvat töissä käyviin köyhiin.

Koronaviruspandemian aikana työttömyys on lisääntynyt, joten tilanteen saattoi olettaa pahentuneen entisestään. Niinpä viime kesäkuussa Marcus Rashford kirjoitti Britannian hallitukselle avoimen ja koskettavan kirjeen, jossa hän muisteli omaa lapsuuttaan köyhässä yksinhuoltajaperheessä.

Rashford kertoi perheensä tarinansa olevan Englannissa liiankin tuttu. Hänen äitinsä rehki minimipalkalla varmistaakseen, että perheen viisi lasta voisivat illalla syödä riittävän aterian.

”Mutta sekään ei ollut tarpeeksi. Järjestelmää ei ollut luotu kaltaistemme perheiden menestymiseen, riippumatta siitä kuinka kovasti äiti työskenteli.”

Ruokapankit tulivat perheelle tutuksi. Rashford kertoo, kuinka he turvautuivat myös ilmaisten kouluaterioiden ja aamiaiskerhojen sekä tuttujen ihmisten tarjoamaan tukeen.

Koronakeväänä Rashford halusikin itse tarjota tukea sitä tarvitseville. Hän perusti yhdessä Fareshare-hyväntekeväisyysjärjestön kanssa kampanjan, joka järjesti kouluaterioita niille, jotka eivät koulujen sulkeuduttua saaneet ilmaista kouluruokaa.

Kampanjan tavoitteena oli ensin 400 000 ateriaa Suur-Manchesterin lapsille, mutta lahjoitusten suuri määrä auttoi lopulta tarjoamaan yli neljä miljoonaa ateriaa ympäri maata.

Rashford joutui kuitenkin toteamaan, ettei tämäkään ollut tarpeeksi. Hän vetosi Iso-Britannian hallitukseen, että se peruisi päätöksen lakkauttaa ilmaiset kouluruoat vähävaraisten perheiden lapsilta kesälomien ajaksi.

Lopulta pääministeri Boris Johnsonin johtama hallitus myöntyi: noin 1,3 miljoonan lapsen maksuttomaan ruokailuun kuuden kesälomaviikon aikana varattiin 120 miljoonaa puntaa eli noin 134 miljoonaa euroa.

Päätös sai perinteiset jalkapallokiistat unohtumaan toviksi. Manchester Unitedin verivihollinen Liverpool FC kiitti joukkueen Twitter-tilillä Rashfordia.

”Alueemme lapset tulevat hyötymään tämän merkittävän roolimallin toiminnasta. Rakkaudella Liverpoolista”, tilillä kirjoitettiin.

Ilman jalkapallon tuomaa mainetta ja mammonaa olisi avun antaminen ollut Rashfordille mahdotonta. Lajin pariin hänet opastivat hänen kaksi vanhempaa veljeään, ja pihapelit pienellä etupihan nurmikolla tulivat lapsuusvuosina tutuiksi.

Oikeisiin harjoituksiin Rashford päätyi ensimmäistä kertaa pian viisivuotissyntymäpäivänsä jälkeen isoveljensä Dwaine Maynardin ohjaamana. Veli muisteli Fourfourtwo-lehdelle vuonna 2018, kuinka hän maksoi paikallisen Fletcher Moss Rangers -joukkueen kahden punnan harjoitusmaksun nähdäkseen miten pikkuveli pärjää.

Ja pikkuvelihän pärjäsi, paremmin kuin kukaan olisi odottanut. Fletcher Mossin akatemian kehityspäällikkö Dave Horrocks muisteli, kuinka jo kuusivuotiaan Marcuksen otteita seurasi Manchesterissa järjestetyssä turnauksessa viidentoista suuremman seuran kykyjenetsijät.

Ensin Rashford päätyi harjoittelemaan kaupungin suurista seuroista Manchester Cityn kanssa, mutta seitsenvuotiaasta lähtien hän on ollut Manchester Unitedin pelaaja.

11-vuotiaana Rashfordista tuli kaikkien aikojen nuorin Unitedin akatemian kouluohjelmaan valittu pelaaja, mikä tarkoitti samalla muuttoa kotoa Wythenshawen alueelta noin kuuden kilometrin päähän Salen esikaupungissa asuneeseen isäntäperheeseen.

” ”Niin kauan kuin heillä ei ole omaa ääntään, heillä on minun. Saatte siitä sanani.”

Marcus Rashford on päässyt tuulettamaan Manchester Unitedin riveissä liigamaalia vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkiaan 51 kertaa. Kuva 26. joulukuuta 2020 pelatusta Leicester-ottelusta, jossa Rashford teki Unitedin ensimmäisen maalin.­

Akatemiassa Rashford imi jalkapallosta itseensä kaiken mahdollisen opin ja hioi taitojaan useita vuosia vanhempien pelaajien, kuten hänen nykyisten joukkuetovereidensa Paul Pogban ja Jesse Lingardin seurassa.

Työmäärä ei todellakaan mennyt hukkaan. Junioritähden kehitys oli jatkuvaa, ja pian seurannut läpimurto aikuisten eliittiin oli yksi huippujalkapallon viime vuosien räjähdysmäisimmistä.

Rashford nousi helmikuussa 2016 suoraan Unitedin edustusjoukkueen avauskokoonpanoon Eurooppa-liigan ottelussa FC Midtjyllandia vastaan pikahälytyksellä, kun hyökkääjäkollega Anthony Martial oli loukkaantunut alkulämmittelyissä.

Kotiottelu Old Traffordilla ei todellakaan ollut Unitedille merkityksetön, sillä tanskalaiset olivat voittaneet pudotuspeliparin ensimmäisen osaottelun 2–1. Molemmissa otteluissa täydet minuutit Midtjyllandin keskikentällä pelannut Tim Sparv kertoo HS:lle, että he matkustivat Englantiin hyvällä itseluottamuksella.

”Uskomme jatkopaikkaan vain kasvoi, kun kuulimme Manchester Unitedin kokoonpanon pari tuntia ennen peliä. Pari pelaajaa puuttui, ja siellä oli joku tuntematon junnu nimeltä Rashford”, Sparv muistelee.

Vieraskentälläkin Midtjylland meni ensin johtoon, mutta toisella puoliajalla iski ”tuntematon junnu”. Rashfordin kaksi maalia johdattivat Unitedin 5–1-voittoon, ja pian Valioliiga-debyytissä oli luvassa samaa – yhdellä maalisyötöllä höystettynä.

”Pari päivää myöhemmin näimme telkkarissa, kun sama jätkä teki maalin Arsenalia vastaan. Koko joukkueemme oli ihmeissään, miten nopeasti asiat voivat välillä mennä”, Sparv toteaa.

”Aloimme ymmärtää, ettei tämä ollut satunnainen junnupelaaja, joka sai pelata kun paremmat pelaajat olivat loukkaantuneena, vaan että hän voi oikeasti olla tulevaisuuden tähti.”

Itsekin yhteiskunnallisesti valveutunut Sparv toteaa, että urheilijoilla on tänä päivänä hieno mahdollisuus käyttää asemaansa hyväksi auttaakseen muita. Hänen mielestään lyhyessä ajassa paljon aikaan saanut Rashford on tästä hyvä esimerkki, erityisesti kun ottaa huomioon hänen olevan vasta 23-vuotias.

”On tosi hienoa, että hän jo tässä vaiheessa uraa tiedostaa, että elämässä on tärkeämpiä asioita. Mutta hän ei pelkästään mieti näitä asioita, vaan hän myös tekee jotain niiden eteen. Hän tekee jotain konkreettisesti, jotta muilla on parempia edellytyksiä pärjätä elämässä”, Sparv kehuu.

Sparvin mukaan on varmaa, että suunsa avatessaan urheilija saa aina jonkin verran negatiivista palautetta.

”Itse en ole ikinä saanut niin valtavaa määrää paskaa niskaan kuin silloin, kun syyskuussa ennen Wales-peliä polvistuimme maajoukkueen kanssa rasismia vastaan. Mutta ihmisten välillä rajutkin kommentit eivät saa vaikuttaa siihen vakaumukseen, että aina kannattaa yrittää vaikuttaa, kun kyse on ihmisoikeuksista.”

” ”Hän tekee jotain konkreettisesti, jotta muilla on parempia edellytyksiä pärjätä elämässä.”

Marcus Rashford ja paikallisvastustaja Manchester Cityn kapteeni Fernandinho osallistuivat polvistumiseleeseen ennen 12. joulukuuta 2020 pelattua Manchesterin derbyä.­

Jalkapallokentillä Rashford on vakiinnuttanut paikkansa avauskokoonpanon vakiopelaajana sekä Manchester Unitedissa että Englannin A-maajoukkueessa. Viime kauden 17 liigamaalia riittivät maailman todennäköisesti parhaassa jalkapallosarjassa maalipörssin jaetulle kahdeksannelle sijalle.

”Hän on uskomattoman nopea, hyvä viimeistelijä ja liikkuu älykkäästi. Iästään huolimatta hän on erittäin kokenut jo nyt”, Sparv kuvailee.

Rashford on edustanut kotimaataan 40 maaottelussa. Terveenä hän olisi ollut takuuvarmasti mukana tulevissa EM-kisoissa, jotka siirrettiin koronaviruksen vuoksi vuodella eteenpäin.

Kesäkuisessa kirjoituksessaan Rashford totesi, että yhdeksi EM-kisanäyttämöksi valitun Wembleyn stadionin voisi täyttää moninkertaisesti lapsilla, jotka ovat joutuneet koronarajoitusten aikana jättämään aterioita väliin, koska heidän vanhemmillaan ei ole ollut varaa ruokaan.

”Tulevatko nuo 200 000 lasta koskaan olemaan kotimaastaan niin ylpeitä, että he laittaisivat jonain päivänä Englannin pelipaidan ylleen ja laulaisivat katsomossa kansallislaulua”, Rashford pohti.

Kesällä vaivannut ruokaongelma oli jälleen edessä loppuvuodesta. Tällä kertaa Britannian konservatiivihallitukselta ei liiennyt rahaa vähävaraisten lasten lomien aikaisiin aterioihin.

”Merkittävä määrä lapsia ei mene tänä iltana nukkumaan pelkästään nälkäisinä, vaan he myös tuntevat olevansa merkityksettömiä”, Rashford kirjoitti päätöksen jälkimainingeissa.

”Minulla ei ole poliitikkojen koulutusta, minkä monet ovat tehneet Twitterissä selväksi, mutta minulla on sosiaalinen koulutus saman tilanteen kokemisesta ja niiden perheiden ja lasten kanssa elämisestä, joille vaikutus on pahin. Nämä lapset ovat tämän maan tulevaisuus.”

”Niin kauan kuin heillä ei ole omaa ääntään, heillä on minun. Saatte siitä sanani.”

Rashford sai nyt hallituksen sijaan puolelleen tuhansia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja yrittäjiä.

”En seuraa jalkapalloa, mutta Rashford on oikealla asialla. Tiedän itsekin, että tarvitsevia riittää. Nälkäisiä lapsia on myös oman kuusivuotiaan tyttäreni koulussa”, kertoi lontoolainen ravintoloitsija Raef Hamze HS:lle lokakuussa.

Rashfordin luoman adressin allekirjoitti yli 1,1 miljoona kansalaista, kun jo 100 000 allekirjoitusta olisi riittänyt siihen, että parlamentti ottaa asian takaisin käsittelyyn.

Tälläkin kertaa johtajien mieli lopulta muuttui.

Kuluneesta joulukuusta aina tämän vuoden loppuun kattaviin erilaisiin avustuksiin varattiin yhteensä yli 400 miljoonaa puntaa. Pääministeri Johnson soitti henkilökohtaisesti Rashfordille 7. marraskuuta pelatun Everton-ottelun jälkeen kertoakseen suunnitelmista.

Rashford kertoi päätöksen jälkeen olevansa yhä huolestunut niistä avun tarpeessa olevista lapsista, jotka jäävät avun ulkopuolelle, koska heidän perheidensä tulot eivät ole tarpeeksi matalat kriteerien täyttämiseksi.

”Hallituksen tänään osoittamat aikeet ovat kuitenkin pelkästään myönteisiä, ja heille tulee antaa siitä tunnustusta”, Rashford lisäsi BBC:n mukaan.

Englannissa pelaajille liikenee vastustajan kannattajilta yleensä lähinnä risuja. Rashfordin toiminta sai tämänkin hetkeksi muuttumaan.

”Kiitos, kun pidit niiden lastemme puolta, joiden piti saada äänensä kuuluviin, täällä Merseysidella ja muualla maassa”, luki yhden Evertonin kannattajaryhmän stadionin valotaululle ostamassa mainoksessa.

Vähävaraisten perheiden lasten lisäksi Rashford on auttanut myös kotiseutunsa kodittomia.

Asunnottomien tueksi Rashford aloitti yhteistyössä Selfridges-tavarataloketjun kanssa loppuvuodesta 2019 In the Box -kampanjan. Siinä kodittomille kerättiin kenkälaatikkoihin tärkeitä tarvikkeita, muun muassa lämpimiä vaatteita ja hygieniatuotteita.

Britanniassa erilaisilla elämän aloilla ansioituneille ihmisille jaetaan arvonimiä. Hyväntekeväisyystyönsä ansiosta myös Rashfordista tuli lokakuussa 2020 Brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäsen, Member of the Most Excellent Order of the British Empire, joten hänen nimensä perään liitetään kirjainyhdistelmä MBE.

Ei liene kaukaa haettua, että tulevaisuudessa ylimääräiset kolme kirjainta vaihtaisivat paikkaa nimen eteen, ja joku päivä Rashfordia puhuteltaisiin nimellä Sir Marcus Rashford.

”Tunne ylpeyttä, että vaikeutesi tulevat olemaan suurimmassa roolissa tarkoituksessasi”, lukee Marcus Rashfordia esittävässä seinämaalauksessa Manchesterissa.­