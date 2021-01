Puolassa vapaa-ajan luistelu on kielletty ainakin tammikuun ajan.

Puolalainen luistelurata on keksinyt erikoisen tavan kiertää maan koronavirusrajoituksia, kertoo uutistoimisto AFP. Luisteluradan yrittäjä on avannut luisteluradalle ulkoilmakukkakaupan.

”Vapaa-ajan luistelu on kielletty, joten saadaksemme hiukan tuloja, vuokrasimme sen [luisteluradan] kukkakauppiaalle, sillä kaupat saavat olla auki tämän kuukauden rajoitusten aikana”, kertoo Tomasz Fornalski, joka on osaomistajana Lodogryfin luistiradalla Szczecinin kaupungissa.

1. tammikuuta alkaen luisteluradan myymälästä on voinut ostaa kupongin, jolla saa pienen tai ison ruusun. Tämän jälkeen ruusun pääsee hakemaan radan keskeltä – joko kävellen tai luistellen, jos luistimet ovat mukana.

”Joten ihmiset käyvät myymälässä, kiertelevät radalla valitsemassa kukan ja tehtyään päätöksensä ottavat sen ja poistuvat”, Fornalski kertoo AFP:lle.

Fornalski vakuuttaa, että tartuntavaaraa ei ole. Vaikka luisteluradalla on katto, se on muuten ulkoilmassa, hän sanoo.

”Ainakin riski on pienempi kuin missään muussa kaupassa.”

Terveysviranomaiset ovat toista mieltä. Paikallisten terveysviraston tiedottaja Malgorzata Kaplan sanoi maanantaina, että hän vieraili viikonloppuna paikan päällä ja hänen mukaansa ”paikkaa pyöritetään luisteluratana, ei kukkakauppana” ja että se pitää sulkea.

Fornalskin mukaan hän ei ole saanut mitään kirjallisena, joten hän jatkaa kukkabisneksessä.

”Meillä on myös suunnitelmat B, C ja D. Meidän on jatkettava jotenkin, sillä lainat eivät maksa itse itseään takaisin.”

Fornalskin seuraava vaihtoehto lienee se, että hän muuttaa paikan kirkoksi. Tämän teki jo viime vuonna kuntosaliyrittäjä.