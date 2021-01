Mikäli sisäharjoituskielto jatkuisi tammikuun loppuun, tulisi junioriurheilun normaaliin toimintaan jo kahden kuukauden tauko. Se näkyy harrastajamäärissä ja seurojen taloudessa.

Urheilun lajiliitoissa toivotaan, että viranomaiset olisivat valmiita purkamaan nuorten harrastustoiminnalle koronavirusepidemian takia asettamia rajoituksia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti tiistaina jatkavansa yhä harrastustoiminnan rajoituksia, mutta arvioivansa tilannetta uudelleen jo ensi viikon torstaina, kun epidemiatilanteesta ja virusmuunnoksen leviämisestä on saatu tarkempaa tietoa.

Kaikki nuorten harjoitusvuorot sisätiloissa on peruttu ja kuntien sisäliikuntapaikat ovat olleet suljettuina marraskuun lopulta lähtien. Yli 20-vuotiaiden osalta myös harrastusvuorot ulkokentillä on peruttu.

”Voi sanoa, että tilanne herättää kaikkinensa huolestuttavia ajatuksia ennen kaikkea lasten ja nuorten harrastamisen osalta”, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta sanoo.

Mikäli harjoituskielto jatkuisi tammikuun loppuun, tulisi junioriurheilun normaaliin toimintaan jo kahden kuukauden tauko.

”Kaikkien lajien kannalta on huolestuttavaa, että toiminta on käytännössä seis, vaikka ulkoharjoituksia saakin pitää. Tosiasia on se, että vain pieni osa osallistuu niihin. Lähinnä aktiivisimmat ovat jääneet”, Ilmivalta sanoo.

”Toivomme ehdottomasti, että rajoituksia voitaisiin lieventää nuorten harrastamisen osalta. Se on tärkeää nuorten liikkumisen ja myös seurojen talouden kannalta. Seuroissa ollaan todella tiukoilla, kun normaali tulonmuodostus on häiriintynyt.”

Voimisteluliiton toiminnanjohtaja Maria Laakso muistuttaa, että turvallisuus on kaikista tärkein asia.

”Liikunnan merkitys kokonaishyvinvoinnille on iso ja siksi olisi äärimmäisen tärkeää, että lapset ja nuoret pääsisivät liikkumaan”, Laakso sanoo.

”Näen tärkeänä, että harrastustoimintaa pystyttäisiin jatkamaan turvallisesti ja perustellusti ja lapset pääsisivät rutiineihin kiinni. Liikunta ei ole suinkaan ainoa asia, vaan myös sosiaaliset suhteet ja kokonaisoleminen. Toivottavasti päästään pian normaalin treenaamisen tahtiin.”

Koronaepidemia ja -rajoitukset ovat aiheuttaneet paineita myös voimisteluseurojen taloudelle. Korona-aika on vähentänyt erityisesti aikuisharrastajien määrää.

”Kyllä se vaikuttaa, jos kautta ei voida aloittaa normaalisti. Voimistelussa on paljon seuroja, joilla on ammattivalmentajia”, Laakso toteaa.

Pääkaupunkiseudun koronaryhmä päätti jatkaa myös yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia, joten SM-sarjat ja muut huippu-urheilutapahtumat joudutaan järjestämään tyhjille katsomoille.