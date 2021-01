Tartunta tuli lomamatkalla perheen kanssa.

Yhdysvaltain naisten jalkapallomaajoukkueen kapteenilla Alex Morganilla on todettu koronavirus.

”Valitettavasti perheeni ja minä päätimme vuoden 2020 saamalla tietää, että olemme saaneet koronan lomamme aikana Kaliforniassa”, Morgan kertoi Twitterissä.

Morgan on naimisissa jalkapalloilija Servando Carrascon kanssa. Pariskunnalla on seitsemän kuukautta vanha tytär. Morgan kertoi, että toipuminen koronasta on sujunut hyvin.

Morgan on yksi jalkapallon kirkkaimmista naistähdistä. Hän on voittanut maajoukkuepaidassa muun muassa kaksi naisten maailmanmestaruutta ja olympiakullan.

Morgan pelasi viime syksyn lontoolaisseura Tottenhamissa. Hän palasi kotimaahansa ilmoittaen halustaan pelata Yhdysvalloissa tänä vuonna.