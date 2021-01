Salpausselän maailmancupin kisatapahtumalla on erityisryhmästatus, mikä antaa mahdollisuuden kilpailutapahtuman järjestämisen.

Salpausselän hiihtokisojen järjestäjät ovat päättäneet, että yleisölipunmyyntiä ei avata tulevaan tapahtumaan. Syynä on Päijät-Hämeen alueella voimassa olevat viranomaissuositukset ja yleisötapahtumarajoitukset.

Päijät-Hämeen alueen terveysviranomaiset ovat jatkaneet yleisötapahtumia ja julkisia kokoontumisia koskevia rajoituksia 25. tammikuuta saakka koronapandemian vuoksi. Urheilutapahtuma järjestetään kuitenkin rajoituksia noudattaen ilman yleisöä.

”Järjestämme kisat ilman yleisöä. Paikalla ovat urheilijat ja muut joukkueenjäsenet, kilpailuorganisaatio vapaaehtoisineen, medianedustajia sekä tv-tuotanto, jonka avulla välitämme tunnelmat jokaisen kotisohvalle. Noudatamme tämänhetkisiä tiukkoja terveysturvallisuuteen perustuvia rajoituksia, jotka tämän kokoiseen tapahtumaan antaa valtakunnallinen, alueellinen ja myös paikallinen viranomainen”, Salppuri Oy:n toimitusjohtaja Ismo Hämäläinen sanoo kisojen tiedotteessa.

Salpausselän kisojen kaltaisella maailmancupin kisatapahtumalla on erityisryhmästatus, mikä antaa mahdollisuuden kilpailutapahtuman järjestämisen. Kisojen toteuttaminen on kuitenkin vaatinut järjestäjiltä laajan terveysturvallisuussuunnitelman, jota opetus- ja kulttuuriministeriö on puoltanut ja rajaviranomainen hyväksynyt.

Hämäläisen mukaan ”kuplamallin” avulla ulkomaisten joukkueiden saapuminen Suomeen on mahdollista ja ketju koko kisojen ajan on katkeamaton saapumisesta aina Suomesta poistumiseen saakka.

Salpausselän kisat järjestetetään 22.–24.1.2021 Lahden Urheilukeskuksessa. Mukana on lähes 300 urheilijaa 23 eri maasta.