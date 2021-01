Matintalo rankkasi Toblachin takaa-ajon ”heittämällä” uransa kolmen parhaan mc-suorituksen joukkoon.

Uran kolmen parhaan maailmancup-suorituksen joukkoon heittämällä, henkilökohtaisissa kilpailuissa ehkä jopa paras.

Näin Johanna Matintalo rankkasi keskiviikon hiihtonsa Tour de Ski -kiertueella. Se oli myös yksi parhaista suomalaissuorituksista tällä Tourilla tähän mennessä.

Matintalo oli Italian Toblachissa 10 km:n (p) takaa-ajokilpailun osuusajoissa viidenneksi nopein ja päihitti peräti 17 sekunnilla Krista Pärmäkosken, jolla ei ollut paras päivänsä.

Matintalo nousi takaa-ajossa 26. sijalta 15:nneksi ja kiertueen kokonaiskilpailussa yhden sijan 20:nneksi.

Hän oli erittäin tyytyväinen suoritukseensa, koska se tuli rennon ja helpon tuntuisesti. Matkan varrella hän sai muilta sopivaa vetoapua ja kävi itsekin omassa porukassaan vetohommissa.

”Välillä tuntui, että olisi ollut enemmänkin menohaluja. Maalissa ei ollut ihan sataprosenttisesti kaikkensa antanut olo, kaikki ei jäänyt ladulle. Nimenomaan se yllätti, että se suoritus johti noin hyvään tulokseen”, Matintalo sanoi HS:lle automatkalla Val di Fiemmeen, jossa hiihdetään välipäivän jälkeen perjantaista alkaen kiertueen kolme viimeistä osakilpailua.

Fiemme ladut ja legendaarinen Alpe Cermisin laskettelurinteessä kiemurteleva loppunousu ovat 24-vuotiaalle Matintalolle tuttuja vain telkkarin välityksellä.

Matintalo kertoi katsoneensa Tourin loppuratkaisuja jo 10-vuotiaana, kun Virpi Kuitunen kiipesi vuoden 2007 alussa ensimmäisen kiertueen kokonaisvoittoon. Hän on seurannut telkkarista Tourin tapahtumia jokaisena 14 vuotena tähän mennessä, ja nyt hän on itse mukana 15. Tourilla.

Fiemmessä kaikkiaan parikymmentä kilpailua hiihtänyt Sami Jauhojärvi totesi Ylen asiantuntijana Fiemmen latujen sopivan hyvin Matintalon ominaisuuksille.

”Siellä on telkkarin perusteella hyvin vaihtelevat latuprofiilit. Nousua ja laskua on käsittääkseni aika tasaisesti ja melko jyrkkiäkin nousuja. Uskon, että se on mukava latuprofiili ja minulle sopiva”, Matintalo sanoi.

Matintalon uralla Fiemmen laduilla saattaa olla tulevaisuudessa erityinen merkitys, sillä ne ovat vuoden 2026 olympialadut eri puolille Pohjois-Italiaa hajautetuissa kisoissa.

Viiden vuoden päästä Matintalo on 29-vuotias ja hiihtäjänä parhaassa iässä. Tällä menolla hän saattaa olla niissä kisoissa Suomen johtava naishiihtäjä.

”En näe sille mitään estettä, että ne voisivat olla urani kolmannet olympialaiset. Jos tämän pandemian puitteissa saadaan ensi vuonna [Pekingin] olympialaiset hiihdettyä, niin toivottavasti se ei kuitenkaan ole vielä urani huippuvuosi. Uskon, että myöhemmin olen vielä valmiimpi. Jos miettii uran parhaita hiihtoja ja huippua, niin uskon sen olevan realistisempaa vasta vuonna 2026”, Matintalo sanoi.

Päästessään torstaina ensimmäistä kertaa tutustumaan Fiemmen kilpalatuihin Matintalo ei aio kuitenkaan katsella niitä sillä silmällä, että ne ovat tulevat olympialadut.

”Kyllä täällä on enemmän fokus näissä yksittäisissä kisoissa ja Tourissa. Olenhan todennäköisesti aika monta kertaa tulossa Fiemmeen ennen olympialaisia, jos Tour pysyy nykyisessä muodossaan.”

Perjantaina Matintalo pääsee ottamaan ensimmäisen kerran kilpailutuntumaa Fiemmen latuihin 10 km:n (p) yhteislähdössä, ja lauantaina on vuorossa perinteisellä hiihdettävä sprintti. Ne ovat molemmat hänelle mieluisia kilpailuja.