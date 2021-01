Kauhajoen Karhun puheenjohtaja Vesa Ojala kertoi torstaina HS:lle seuran saaneen hyvää palautetta tiedottajansa avautumisesta Salon Vilpasta vastaan pelatun ottelun alla.

Kauhajoen Karhu Basket on voittanut Korisliigan mestaruuden 2018 ja 2019 eli kahdella edellisellä loppuun saakka pelatulla kaudella. Kuvassa mestaruusjuhlat vuodelta 2018, jolloin Karhu Basket kaatoi finaaleissa Salon Vilppaan. Korisukkaa leikkaamassa Gregory Mangano.­

Korisliigassa pelaavan Kauhajoen Karhu Basketin verkkosivuilla julkaistiin loppiaisena otteluennakoksi naamioitu erikoinen avautuminen.

Esiin pääsivät niin Neuvostoliiton hirmuhallitsija Josif Stalin kuin DDR:n kansallinen poliisi Deutsche Volkspolizei, kun verkkosivujen päivittäjä purki turhautuneena tuntojaan.

Karhu Basketin puheenjohtaja Vesa Ojala kertoi torstaina HS:lle seuran saaneen ennakosta hyvää palautetta.

”Vai pitääkö mun sanoa huonoa? Enempi on hyvää. Ainahan paskaa tulee, se on selvä asia, mutta ei siinä nyt ole ollut mitään semmoista.”

”Siinä oli vähän reipashenkisempi ote. Tunnetta vähän enempi pelissä”, Ojala lisäsi.

Ojalan mainitsema tunteikkuus liittyi Karhu Basketin pelaajatilanteeseen.

Joukkue joutui pelaamaan keskiviikkona Salon Vilpasta vastaan loukkaantumisten, sairastelujen ja koronaviruskaranteenin vuoksi ainoastaan kuudella pelaajalla.

”Siinä otti vissiin vähän pattihin ja siitä lähti tiedottajalla vähän lapasesta. Se ei halunnut sitä yhtään muuttaa, niin ajateltiin, että ei sitten muuteta”, Ojala kertoi.

”Kun se kerrankin laitetaan tuonne netin ihmeelliseen maailmaan, niin sinne se sitten jää.”

Oletteko saaneet Koripalloliitolta yhteydenottoa ennakkoon liittyen?

”Ei ole ainakaan vielä tullut mitään”, Ojala vastasi torstaina hieman ennen puolta päivää.

Ennakossa kerrottiin Karhun hakeneen Koripalloliitolta lupaa ottelusiirrolle, mutta Vilpas ei suostunut siirtoon. Liiton kilpailujaoskaan ei lämmennyt ajatukselle.

”Tämä kilpailujaos, jonka toimintaohjeet ovat ilmeisesti haudattu pöytäkirjojen kanssa Volkspolizein bunkkereihin, on myös pystynyt päättelemään, että lääkärin määräämää koronakaranteenia ei pidetä hyväksyttävänä syynä poissaololle pelistä”, Karhu Basketin ennakossa kirjoitettiin.

Ennakon laatija sai lisää vettä myllyynsä huomattuaan viestin, jonka mukaan Seagullsin ja Kobrien ottelu siirrettiin mahdollisen koronavirustartunnan vuoksi.

”Ilmeisesti säännöt eivät ole kaikille samat? Tai sopii kysyy, että mitkä säännöt”, ennakossa kirjoitettiin.

”Ilmeisesti kilpailujaos on ehtinyt kokoontua pikavauhdilla ja lyödä todella viisaat päänsä yhteen (vai yksi pää seinään), loihtien esiin linjattomuudessaan Stalinin aikakauden tapaisen päätöksen.”

Ilman yleisöä pelattu ottelu päättyi Vilppaan 86–76-vierasvoittoon. Kotitappio oli kauhajokisille kauden ensimmäinen.

Karhu Basket kertoi ennakossaan ottelun olevan katsottavissa Ruutu-palvelussa, mutta tarjosi samalla lukijoille vinkkejä vaihtoehtoisen viihteen pariin, ”jos kamppailun taso on samaa luokkaa kuin Veikkauksen kertoimet”.

Karhu Basketin kerroin oli ennakon kirjoitushetkellä tasan 10 ja Vilppaan 1,03.

Esimerkiksi MTV3:lta tullutta Emmerdalea ennakossa luonnehdittiin ytimekkäästi ja huutomerkkiä käyttäen sanalla KOVA!

Neloselta kello 15.25 alkanut ”hyvä elokuva Cinderella – Tuhkimon tarina” sai kylkeensä maininnan verkkotoimituksen suositus.

Yle Fem -kanavan tarjontaa luonnehdittiin tyhjentävästi viidellä ä-kirjaimella eli sanalla äääää.

Korisliigassa neljäntenä olevan Karhu Basketin otteluennakossa sohittiin sanan säilällä myös vastustajajoukkue Vilppaan suuntaan.

”Sivuhuomautus: [Sami] Toiviainen ja salolaiset ovat ottaneet käyttöön omat koronaohjeet, sillä USA:sta töihin Suomeen tuleva henkilön pitää olla karanteenissa 10 päivää. Salossa tämä oli supistettu 72 tuntiin, mutta samoin Salossa on keväisin supistettu myös menestys”, ennakossa sivallettiin.

Vilpas on saavuttanut Korisliigassa kaksi hopeaa. Karhu Basketilla on puolestaan tilastoissaan Suomen mestaruudet vuosilta 2018 ja 2019 eli seura on hallitseva mestari, koska viime kausi päättyi kesken koronaviruspandemian takia.

Kritiikkiä Karhu Basket jakoi Koripalloliiton suuntaan myös siitä, ettei kilpailujaoksen päätöksessä mainittu päätöksen tekijöiden nimiä. Seuran sivuilla julkaistusta ennakosta puolestaan puuttui sen kirjoittajan nimi.

Vilpas-pelin ennakko ei ole ainoa Karhu Basketin verkkosivuilla julkaistu avautuminen. Muun muassa koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann on saanut oman osansa kritiikistä.

”Dettmann johtaa maamme koripallotoimintaa norsunluutornistaan ja on samalla vieraantunut seuratyöstä. Hänellä ei ole kiinnostusta seurata Korisliiga-seurojen toimintaa, saati olla apuna kehittämässä sitä”, Karhu Basketin sivuilla kirjoitettiin alkuvuodesta 2019.