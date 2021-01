Mielenosoittajien hyökkäys Yhdysvaltojen kongressiin oli kiirinyt myös yksinpurjehtija Ari Huuselan korviin Tyynelle valtamerelle.

”Kuulostaa Afrikan valtion meiningiltä, uskomatonta”, Huusela kertoi Uuden-Seelannin eteläpuolelta torstaina aamupäivällä.

Ajassa Huusela oli jo yksitoista tuntia Suomea edellä ja saavuttaa perjantaina päivämäärärajan, joka kulkee suurelta osin 180. pituuspiiriä pitkin.

Vielä alkuviikosta Huusela oli huolissaan lähestyvästä myrskyrintamasta, jossa tuulen nopeus uhkasi nousta yli 15 metriin sekunnissa.

Varotoimena ja välttääkseen liian kovat tuulet Huusela nosti Stark-veneensä pohjoisemmaksi. Seurauksena oli, että veneen vauhti putosi yhdeksään solmuun, runsaaseen 16 kilometriin tunnissa.

”Myrskytuulet menivät jonnekin muualle. Loppuun asti uskon, että ne tulevat, mutta ennuste kerralleen ne hellittivät. Tavallaan olen tyytyväinen. En lähde kiusaamaan itseäni jäärajavyöhykkeelle etelään”, Huusela kertoi.

Jäärajavyöhyke on Vendée Globen kisajärjestäjien määräämä alue, jota lähemmäksi etelämannerta ei saa mennä.

Se on samalla raja, jonne Australian meripelastus ehtii tarvittaessa riittävän nopeasti.

”Aina on hyvä, ettei tule jättiyllätyksiä. Mitä lähemmäksi menee etelänapaa, sitä enemmän ympyrä pienenee ja matka lyhenee. Olen ulkokehällä, ja siksi jään muista. Päivä sinne tai tänne. Tilanne on vähän sama kuin Tapiolla oli barnakkelien kanssa.”

Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen kärsi omassa Golden Globe -kisassaan 2018–2019 veneensä pohjaan kiinnittyneistä eliöistä, jotka vaikeuttivat ohjaamista ja hidastivat matkaa.

Ari Huusela osallistuu Vendee Globe -maailmanympäripurjehdukseen.­

Uuden-Seelannin jälkeen Huuselalla on edessään kolmisen viikkoa aavaa merta. Nemon pisteen hän laskee saavuttavansa 9–10 päivässä. Siitä on suunnilleen saman verran Etelä-Amerikan kärkeen Kap Hornille.

Nemon piste on sellainen laskennallinen kohta maapallolla, joka on mahdollisemmin kaukana rannasta. Sen sijainti on 48º52.6’S123º23.6’W.

”Kap Hornilta on sitten noin 30 päivää maaliin. Täytyy ajatella niin kuin Tapio omalla reissullaan. Pitää olla huolissaan, jos matkaa olisi enää 50 päivää jäljellä. Pitää nauttia. Tämä on kuitenkin ehkä ainutkertaista”, Huusela sanoi.

Torstaina Huuselalle tuli 60 päivää täyteen merellä. Päivä oli harmaa ja sateinen, mutta loppiaiskeskiviikkona hän kertoi nähneensä purjehduksensa parhaan auringonlaskun.

”Albatrossi lensi auringonlaskun varjossa ja veneen toisella puolelle oli sateenkaari. Se oli maaginen hetki.”

Huusela on edelleen Vendée Globe -kisassa sijalla 26. Ilman havereita, se saattaa jäädä hänen lopulliseksi sijoituksekseen. Erot merellä ovat isoja.

Viime viikolla Huusela saavutti edellään ollut Alexia Barrieria. Ranskalaiskippari lähti kuitenkin eteläiselle reitille ja kasvatti eroa Huuselaan.

Kisan kärki purjehtii ranskalaisen Yannick Bestavenin johdolla Argentiinan rannikon korkeudella. Maaliin Les Sables d’Olonneen hän pääsee noin 20 vuorokaudessa.