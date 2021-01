Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat kehittäneet viime vuosina latujen lumetusjärjestelmiään vauhdilla.

Helsingin Paloheinän lumetusjärjestelmän laajennus on vihdoin valmis.

Vuonna 2019 Paloheinässä otettiin käyttöön lumetusjärjestelmä, joka mahdollistaa kilometrin ladun rakentamisen.

Nyt valmistunut osuus mahdollistaa lisäksi 1,8 kilometrin matkan lumettamisen suoraan ladulle, kun kiinteä vesiputkisto ja sähkökaapelit on kaivettu ladun alle maahan noin puolentoista metrin syvyyteen reitin varrelle.

Lumetusjärjestelmän piiriin tullut uusi pätkä sisältää kaksi kunnon nousua ja laskua, kun aiempi kilometrin osuus kulki pelkästään tasamaalla.

Paloheinään valmistuu torstain aikana puolen kilometrin tykkilatu, jota voi hiihtää edestakaisin. Sen jälkeen lumetus jatkuu muille osuuksille.

Tehokkaampi lumettaminen vaatii nykyistä kovempia pakkasia, joita on luvassa loppuviikosta. Paloheinässä käytettävä vesi tulee vesijohtoverkosta ja lumetusjärjestelmä vaatii toimiakseen vähintään kaksi pakkasastetta.

Lumen valmistaminen luonnonvedestä olisi tehokkaampaa, koska epäpuhtauksia sisältävä vesi kiteytyy helpommin.

”Viime päivinä joka on pitänyt olla kunnon pakkanen, mutta ei ole vain ollut. Viime yönä se jäi 1,5 asteeseen kahden aikaa yöllä”, Helsingin liikuntapalveluiden tiimiesihenkilö Mircos Kienanen kertoi torstaina.

Hän arvelee, että 1,8 kilometrin uusi latu on käytössä noin viikossa, kunhan pakkaset ensin kiristyvät.

”Kahden asteen pakkasella voidaan tykittää lunta, mutta se ei ole kovin tuottavaa. Neljän viiden asteen pakkasella meillä alkaa olla jo tuottoa. Silloin edetäänkin ladun teossa.”

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat kehittäneet viime vuosina latujen lumetusjärjestelmiään vauhdilla. Hiihtolatuja tehdään tykkilumella Paloheinän lisäksi muun muassa Espoon Oittaalla, Vantaan Hakunilassa, Tuusulan Hyrylässä ja Keravalla.

”Kun talvet ovat heikentyneet, ja jollain tavalla pitää kautta kuitenkin yrittää tehdä. Aina vaaditaan kuitenkin pakkasta. Nyt on vain viety sähkö ja vesi reitin varteen.”

Liikuntatoimi on viime päivinä selvittänyt miksi talvella laduiksi merkityt Paloheinän ja Pirkkolan väliset kuntopolut on hiekoitettu.

”Se on ollut vahinko. Auraajalla on ollut väärää karttaa ja yhdessä kohdassa kaupungilla on käynyt moka, kun yksi osuus on muutettu vääränlaiseen kunnossapitoon. Tämä on nyt korjattu.”

Paloheinän ja Pirkkolan välinen itäinen ja läntinen reitti pysyvät jatkossakin hiihtolatuina, kunhan lunta tulee.