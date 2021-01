Patrik Laine sai vierelleen tutun sentterin ja päävalmentajalta kehut asenteestaan. Winnipegin tähti kommentoi siirtospekulaatioita, kun harjoitusleirit alkoivat.

Patrik Laineen ympärillä on riittänyt siirtohuhuja pian alkavan NHL-kauden alla. Winnipeg Jetsin maalitykki kertoo, että hän ei vaivaa asialla päätään.

”En mieti sitä. Keskityn vain siihen, mitä tapahtuu tänään, enkä murehdi tulevaisuutta. Nyt olen täällä ja olen innoissani pelaamisesta”, Laine sanoi NHL.comin mukaan.

Laineen ja Jetsin harjoitusleiri alkoi maanantaina.

”Olen hyvässä kunnossa. Olen uudenlainen pelaaja tänä vuonna”, hyökkääjä sanoi.” Haluan vain pelata hyvin. Se on parasta molempien osapuolten kannalta. Ei ole minun päätettävissäni, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.”

Laine harjoitteli samassa ketjussa sentteri Paul Stastnyn ja laituri Kyle Connorin kanssa.

Stastny, 35, tuli Jetsiin jo toisen kerran urallaan. Hän pelasi Winnipegissä jo kevätkaudella 2018, jolloin yhteispeli Laineen kanssa sujui hyvin.

” Yritän jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäin. Kehityin voimahyökkääjänä, joka pystyy myös maalintekoon”, Laine sanoi.

Laineen voimassa oleva sopimus on kahden vuoden mittainen ja sen arvo on 13,5 miljoonaa dollaria. Sopimus päättyy tämän kauden jälkeen.

Laineen, 22, agentti Mike Liut on vihjannut, että siirto toiseen seuraan olisi paras ratkaisu pelaajan kannalta.

Winnipegin GM Kevin Cheveldayoff puolestaan kertoi lokakuussa, että seura saattaa jopa kaupata Laineen. Palkkakatto aiheuttaa joukkueelle vaikeuksia.

”En ole vastuussa muiden puheista, enkä murehdi sellaisista. Jopa Wayne Gretzky kaupattiin. Pelaajia kaupataan koko ajan, se on osa peliä”, Laine sanoi.

Jos Laine ei tee kauden aikana uutta sopimusta, hänestä tulee rajoitettu vapaa agentti. Se tarkoittaa, että Laine ei voi vielä tämän kauden jälkeen siirtyä vapaasti pois.

Winnipeg voi vastata muiden seurojen tarjouksiin ja pitää tähtihyökkääjän riveissään.

”Nyt keskityn vain kovaan työntekoon ja yritän tehdä parhaani ja pyrin auttamaan myös muita. Muusta en välitä.”

Winnipeg varasi Laineen toisena pelaajana kesän 2016 varaustilaisuudessa. Laine on pelannut Winnipegissä kaudesta 2016–17 lähtien ja ollut joukkueensa paras maalintekijä.

Tamperelainen on pelannut NHL:ssä 305 runkosarjaottelua ja tehnyt niissä 247 (138+109) pistettä.

Viime kaudella Laine pelasi 68 ottelua lähes piste per peli -tahdilla. Laine on viimeisen neljän kauden otannalla NHL:n seitsemänneksi paras maalintekijä.

”Laine harjoitteli tänään kuin mies. Hän oli kova ja nopea. Hän oli minusta parhaimmillaan”, Jetsin päävalmentaja Paul Maurice sanoi harjoitusten jälkeen eikä välittänyt siirtospekulaatioista.

” Hän on sitoutunut olemaan suuri pelaaja. Se on melkeinpä ainoa asia, jolla minulle on väliä.”