Billebeinon ensimmäinen padelhalli avattiin viime vuonna Helsingissä.

Entisen NHL-jääkiekkoilijan Ville Leinon Billebeino Padel rakennuttaa toisen padelkeskuksen. Uusi kuuden kentän padelhalli nousee ensi kesänä Kuopioon Kumpusaaren alueelle, tiedotteessa todetaan.

Hallin on kooltaan noin 2 000 neliömetriä, johon tulee kenttien lisäksi sisältää välinekauppa, ravintola sekä sauna- ja loungetilat. Rakentamisesta vastaa kuopiolainen Rakennusliike Pohjonen.

Kentät valmistaa World Padel Tour -kenttävalmistaja Mejorset. Kenttien alustamatto on kauttaaltaan vaatemerkkinä tunnetun Billebeinon punainen, ja se tulee kenttävalmistajalta yksinoikeudella, tiedotteessa todetaan.

Halliin tulee myös Leinon tekemää taidetta, muun muassa loungetilan tuolit verhoillaan Leinon maalauksin.

”Taidetta tulee olemaan esillä Kuopiossa kuten Helsingin hallissakin on. Tarkoitus on, että hallilla on hyvä ja rento fiilis ja sinne voi tulla pilke silmäkulmassa nauttimaan padelin pelaamisesta. Halutaan tarjota vähän erilainen urheilukokemus”, Leino toteaa tiedotteessa.

Leino on myös itse innokas padelin pelaaja.

”Jääkiekon lopettamisen jälkeen padelista on tullut suuri intohimoni, jonka pelaamisesta nautin todella paljon. Padel on erittäin koukuttava, hieno ja älykäs laji. Sen takia se varmasti niin suosittua onkin”, Leino toteaa tiedotteessa.

Billebeino Padel avasi ensimmäisen keskuksensa Helsingin Vallillaan syyskuussa 2020. Kuopion halli avataan loppukesästä 2021.