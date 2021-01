Tokion olympialaiset pitäisi järjestää ensi heinä-elokuussa, mutta Japanissa on juuri kiristetty koronarajoituksia.

Dick Pound on ollut KOK:n jäsen vuodesta 1978 alkaen.­

Kanadalainen, Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) päitkäaikaisin jäsen Dick Pound vaatii olympiaurheilijoille ohituskaistaa koronarokotuksiin.

Pound, 78, totesi Skynewsille uutistoimisto Reutersin mukaan, että Tokion ensi kesän kisoihin voi osallistua runsaasti urheilijoita vain, jos heidät on rokotettu.

”Kanadassa on 300–400 olympiaurheilijaa. Ottamalla 300 tai 400 rokotetta [urheilijoille] useista miljoonista Kanadan tilaamista rokotteista en usko sen synnyttävän mitään julkista paheksuntaa”, Pound, joka oli Kansainvälisen antidopingtoimikunnan Wadan ensimmäinen puheenjohtaja, totesi.

”Jokaisen maan olisi tehtävä päätös. Jotkut ihmiset sanoisivat heidän etuilevan jonossa, mutta mielestäni se olisi realistisin tapa edetä [kohti kisoja].”

Myös Suomessa urheilijoiden koronarokotukset ovat nousseet esille. Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen kertoi joulukuussa HS:lle, että asiasta on keskusteltu viranomaisten kanssa.

”Tällä hetkellä lääketieteellinen peruste määrää järjestyksen. Näin sen toki pitää olla. Urheilija ei kuulu lääketiellisesti taudin riskiryhmään. Sen toki ymmärrämme. Olemme keskustelleet viranomaisten kanssa myös yhteiskunnallisesta perusteesta. Meillä kuitenkin urheilijat ammattinsa puolesta matkustavat ja ovat näin alttiita tartunnoille”, Valtonen sanoi HS:lle.

Aiemmin KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on todennut, että urheilijoita pitää kannustaa rokotteen ottamiseen, mutta olympialaisiin osallistumisen edellytys se ei ole.

Pound totesi BBC:lle, että kisojen järjestäminen ei ole kuitenkaan varmaa. Kisojen alkuun on nyt alle 200 päivää, ja Tokiossa on juuri kiristetty koronarajoituksia tartuntamäärien rajun kasvun takia.

Tokion kisojen järjestäjät vakuuttivat perjantaina, että kisat ovat turvalliset.

Kaikkiaan yli 15 000 urheilijaa on osallistumassa Tokion olympialaisiin, joiden avajaispäivä on 23. heinäkuuta. Olympialaisten jälkeen Tokiossa on tarkoitus pitää paralympialaiset.