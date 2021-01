Harva ihminen saa elää tosielämässään samaa päivää kahteen kertaan.

Yksinpurjehtija Ari Huusela kuuluu tähän harvinaiseen joukkoon, kun hän ylitti perjantaiaamuna Suomen aikaa päivämäärärajan Tyynellä valtamerellä.

Samalla Vendée Globe -kilpailuun osallistuva suomalaiskippari ohitti Antipodisaaret. Asumaton saariryhmä sijaitsee noin 700 kilometriä Uuden-Seelannin eteläsaarelta itään.

Huusela ohitti saaret muutaman kilometrin päästä.

”Oli aivan mahtavaa nähdä maata ensi kertaa yli kahdeksaan viikkoon. Oli sykähdyttävä tunne nähdä nuo korkeat saaret jyrkkine rantoineen. Jylhä näky”, Huusela kertoi illalla sikäläistä aikaa, kun päivä oli vaihtumassa uudestaan perjantaiksi.

”Tuntuu hyvältä olla viimein ´tällä´ puolella palloa.”

Meriliikenteen päivämääräraja kulkee suurelta osin 180. pituuspiiriä pitkin.

Kansainväliset sopimukset eivät määritä rajaa, vaan se määräytyy sen mukaan, mitä paikallista aikaa kukin valtion alue noudattaa.

Kansainvälisillä vesialueilla päivämäärärajan kulku on viitteellinen – alueilla ei vallitse minkään valtion paikallinen aika.

Vaikka Huusela lentää työkseen, hän ei ole koskaan aiemmin ylittänyt päivämäärärajaa.

”Tuntuu niin hyvältä”, Huusela sanoi liikuttuneena.

Huusela kertoi päivän olleen muutenkin upea. Hän sai jälleen iholleen ilmakylvyn ja aurinko lämmitti.

Antipodisaarilla pesiviä albatrosseja näkyi paljon.

Tämän jälkeen Huuselalla on edessään lähes kolme viikkoa aavaa merta. Hänen pitäisi päästä Etelä-Amerikan kärkeen Kap Hornille 26. tammikuuta.

Nemon pisteen hän laskee saavuttavansa 16. tammikuuta. Nemon piste on sellainen laskennallinen kohta maapallolla, joka on mahdollisemmin kaukana rannasta. Sen sijainti on 48º52.6’S123º23.6’W.

Seuraavaksi Huusela suuntaa Stark-veneensä edelleen pohjoiseen, vaikka se pidentää matkaa.

”Reitityksen ja ennusteiden mukaan selviän seuraavat kaksi viikkoa maksimissaan 25 solmun [noin 13 metriä sekunnissa] tuulialueella. Tosin se tarkoittaa aika isoa koukkausta pohjoiseen, aina 42. eteläiselle leveyspiirille asti”, Huusela kertoi.

Vendée Globe -kilpailu alkoi Les Sables d’Olonnesta Ranskasta 8. marraskuuta. Kisaan lähti 33 yksinpurjehtijaa. Mukana on yhä 27 kipparia.

Huusela on viimeistä edellisenä, mutta hänelle tärkeintä on tuoda vene ehjänä maaliin, jonne hän laskee pääsevänsä helmikuun lopulla.