Valakari teki torstai-illan ottelussa kaksi maalia.

Jalkapallon Kyproksen liigassa Pafos FC voitti torstaina Olympiakos Nicosian maalein 5–0. Ottelun hahmo oli Pafosin suomalainen keskikenttäpelaaja Onni Valakari, joka teki ottelussa kaksi maalia ja syötti yhden.

Valakarin ja ottelun avausmaali tuli rangaistuspotkusta 33. minuutilla. Rangaistuspotku tuomittiin, kun Pafosin pelaaja kaatui varsin dramaattisen näköisesti. Pieni kontakti tilanteessa ehkä oli, mutta näyttelijän lahjojakin pelaajalta löytyi.

Valakarin toinen maali syntyi 89. minuutilla. Valakari sai syötön rangaistusalueella, laukoi pallon ylärimaan ja paluupallo tuli takaisin suomalaiselle, joka sijoitti sen tällä kertaa alakulmaan.

Myös Paulus Alajuuri palasi Pafosin puolustukseen loukkaantumisen jälkeen ja pelasi täydet minuutit. Arajuurelle näytettiin ottelussa keltaista korttia.

Syksyn Ranska-maaottelussa komean maalin tehnyt Valakari on nyt tehnyt seitsemän maalia Kyproksen liigassa. Hän on maalipörssissä jaetulla neljännellä sijalla. Jaetulla ykkössijalla on toinen suomalaispelaaja, Doxa Katokopiasin Berat Sadik kymmenellä maalillaan.