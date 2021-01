Aston Villan koko joukkue on korona­karanteenissa – silti yhä harkinnassa on cupottelu tänään Liverpoolia vastaan

Aston Villa peluuttaa junioreita Englannin cupin ottelussa, jos koronatestien tulokset ovat negatiivisia.

Englannin huippujalkapallossa on menossa tiivis ottelutahti, sillä myös Englannin cupin otteluihin tulevat mukaan Valioliigan joukkueet viikonloppuna. Samaan aikaan koronavirustartuntojen määrä on vahvassa kasvussa.

Jo tänään perjantaina Englannin cupin ohjelmassa on Aston Villan ja Liverpoolin kohtaminen. Ottelun pelaaminen on epävarmaa, sillä koko Villan ykkösmiehistö valmentajineen on eristyksessä tartuntojen ja altistumisten takia. Myös Villan harjoituskeskus on suljettu.

Villa kuitenkin haluaisi pelata ottelun. Kentälle on tarkoitus tuoda alle 23-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden joukkueiden pelaajia. Myös valmentajana ottelussa olisi alle 23-vuotiaiden Mark Delaney. Myös junioreille on tehty koronatestit: jos perjantaina valmistuvat tulokset ovat negatiivisia, ottelu todennäköisesti pelataan.

Villan ja Liverpoolin ottelut ovat viime aikoina olleet erikoisia: reilu vuosi sitten Liverpool peluutti Englannin liigacupissa junioreita, koska ykkösjoukkue oli samaan aikaan seurajoukkueiden MM-turnauksessa. Edellisen kerran joukkueet kohtasivat Valioliigassa 4. lokakuuta: Villa ryöpytti edellisen kauden mestaria maalein 7–2.

Villan ongelmat eivät lopu cupotteluun, sillä jo ensi keskiviikkona 13. tammikuuta joukkueen pitäisi pelata Valioliigassa Tottenhamia vastaan ja 16. tammikuuta Evertonia vastaan. Guardianin mukaan näiden otteluiden pelaaminen on erittäin epävarmaa, sillä Villa ei ole harjoittelut tiistain jälkeen.

Viikonlopun cupotteluista varmuudella peruttu on Southamptonin ja Shrewsburyn ottelu lauantailta. Shrewsbury ei saa jalkeille minimimäärää pelaajia eli 14:ää.

Myös West Bromwich Albionissa ja Burnleyssä on todettu tartuntoja, mutta joukkueet aikovat pelata omat cupottelunsa: WBA kohtaa Blackpoolin ja Burnley MK Donsin.

Wayne Rooneyn Derby pelaa myös junioreilla cupottelunsa, sillä joukkueessa on todettu yhdeksän tartuntaa. Osa tartunnoista on muilla kuin pelaajilla. Derby kohtaa cupissa Chorleyn.

Vaatimukset kauden keskeyttämiseksi joksikin aikaa voimistuvat, mutta Valioliiga on ilmoittanut kauden jatkuvan normaalisti. Fulhamin keskikenttäpelaaja Kevin McDonald oli ensimmäinen pelaaja, joka nosti kissan pöydälle.

”Kuinka monta peruutusta ja harjoituskeskusten sulkemista tarvitaan ennen kuin jalkapallo pysähtyy? Kaoottista! Kohdellaan kuin koeläiminä”, McDonald vuodatti Instagramissa.