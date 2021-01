Amerikkalainen jalkapallo

Roosters-ikoni Äyräväinen nousi viime kaudella 500 taklauksen kerhoon.

Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigan kestomenestyjää Helsinki Roostersia kaudesta 2014 lähtien edustanut Santtu Äyräväinen lopettaa pelaajauransa.

Äyräväinen, 36, kertoo päätöksestään Roostersin Facebook-sivuilla sekä Vaahteraliigan verkkosivuilla. Hän kertoi asiasta joukkueelleen torstai-iltana.

”Oli niin hyvä joulu, että päätös pelaamisen lopettamisesta tuntui oikea-aikaiselta”, Äyräväinen avaa päätöstään Vaahteraliigan sivuilla.

”Elämässä tapahtuu niin paljon muutakin, että nyt tuntui oikealta ajalta keskittyä myös niihin muihin asioihin.

Porvoolaisen Butchersin kasvatti saavutti Roostersissa kuusi peräkkäistä Suomen mestaruutta 2014–2019. Vaahteramaljaa Äyräväinen on päässyt nostamaan peräti 11 kertaa, sillä hän voitti viisi SM-kultaa Butchersissa.

Santtu Äyräväinen (oik.) nosti urallaan Vaahteramaljaa peräti 11 kertaa. Roostersissa mestaruuksia tuli kuusi. Kuvassa voitonjuhlia Roostersissa 2017.­

Tukimiehenä pelannut Äyräväinen nousi viime kaudella kuudentena Vaahteraliiga-pelaajana 500 taklauksen rajapyykkiin.

Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton SAJL:n tilastohistoria alkaa vuodesta 2003, mutta Äyräväisen peliura on digitaalista seurantajaksoa pidempi.

Hän uskoo noin kolmen taklauksen jääneen pois tilastoista.

Äyräväisellä on hallussaan Vaahteraliigan yhden kauden ennätys vastustajalle aiheutetuissa rähmäyksissä eli pallonmenetyksissä (7), ja sarjan sivuilla arvellaan hänellä olevan tilillään eniten myös puolustuksen touchdowneja (7), joita ei erikseen tilastoida.

Roosters-ikonilla on nimissään myös yksi helsinkiläisseuran ennätys eli pisin syötönkatkon palautus.

Hän palautti syötönkatkon satajaardiseksi touchdowniksi kesäkuussa 2017, kun Roosters haki 35–8-voiton Hämeenlinna Huskiesin vieraana.

Santtu Äyräväinen maajoukkueen harjoituksissa 2018.­

Maajoukkueeseen kuulunut Äyräväinen pelasi myös Oslo Vikingsissä sekä Saksan GFL-liigan esseniläisessä Assindia Cardinalsissa ja braunschweiglaisessa New Yorker Lionsissa.

Äyräväinen valittiin kaudella 2008 sekä vuoden Vaahteraliiga-pelaajaksi että vuoden puolustajaksi.

Elokuussa 2019 Äyräväinen avasi HS:lle Roostersin arkea.

”Toiminta ja harjoittelu perustuvat meillä siihen, että ollaan ajoissa paikalla oikeissa varusteissa ja toimitaan oikein eli mahdollisimman ammattimaisesti”, hän sanoi.

”Olemme luoneet vastuullisen ilmapiirin, joka on niin ammattimainen kuin näillä puitteilla on mahdollista, ja jossa jokainen vastaa itsensä lisäksi myös toisista. Kaikilla on selkeä tavoite – kaikki haluavat voittaa ja menestyä.”